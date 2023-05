Call of Duty 2023: Insider verrät Details zur Vorstellung – Es könnte noch eine Weile dauern

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Mittlerweile glaubt man doch an einen normalen CoD-Release, den Bericht von damals könnt ihr hier nachlesen: Insider sagt: 2023 gibt es zum ersten Mal seit 17 Jahren kein neues Call of Duty

Sobald es handfestere Informationen zu Call of Duty 2023 gibt, findet ihr dazu mehr auf MeinMMO. Aktuell ist sogar der Name noch völlig unbekannt, aber man rechnet mit einem Spiel, das vom Entwickler-Studio Sledgehammer Games geführt wird.

Was wurde bereits geleakt? In früheren Berichten hat Henderson bereits über weitere Termine gesprochen und quasi schon den kompletten Ablauf verraten – vom Reveal bis zum Release:

Es ist dabei noch unklar, in welcher Form der Reveal stattfindet. Aufgrund der späten Vorstellung im Jahr könnte es wieder auf eine Vorstellung in Form eines Ingame-Events hinauslaufen. CoD Cold War (2020) und CoD Vanguard (2021) wurden beide im ersten Teil von CoD Warzone vorgestellt.

Was sagt der Insider? Neu ist der Termin der weltweiten Vorstellung von Call of Duty 2023. Entsprechend dem neuen Bericht soll der „Reveal“ Anfang August 2023 stattfinden:

Tom Henderson gilt als gut informierten Leaker in der Shooter-Szene. Jetzt hat der vermeintliche Insider Details zur Vorstellung von Call of Duty 2023 verraten und zeigt den Termin der geplanten Vorstellung.

