Twitch-Streamer will auf Sendung bleiben, bis er eine Runde in CoD gewinnt: Doch das dauert länger, als gedacht

In einer Marathon-Session hat der bekannte Streamer Eric „Erobb“ Robbins einige seiner Community ins Staunen versetzt. Mit einer bemerkenswerten Ausdauer von 25 Stunden und 58 Minuten hat er seine Zuschauer auf Twitch in den Bann gezogen, indem er seinem Versprechen treu blieb, erst offline zu gehen, nachdem er einen Sieg in Call of Duty: Warzone errungen hat.

Wer ist Erobb? Eric Lamont Robbins (27), oder auch bekannt als Erobb, hat bereits eine beeindruckende Fangemeinde auf Twitch aufgebaut. Mit über 450.000 Followern ist er zu einer bekannten Persönlichkeit in der Gaming-Community herangewachsen.

Im Gegensatz zum großen Bruder Tyler1, der als LoL-Macho bekannt ist, ist Erobb ein Variety-Streamer, der hauptsächlich in Just Chatting unterwegs ist und verschiedene Spiele zeigt, allen voran Call of Duty: Warzone.

Ein aktueller Stream zum Shooter lief jedoch so gar nicht nach Plan.

Über 24 Stunden musste er CoD streamen

Wie verlief sein Stream? Vor Kurzem kündigte Erobb an, dass er so lange auf Twitch live bleiben würde, bis er in Call of Duty: Warzone einen Sieg erlangen würde. Der Marathon-Stream fand am vergangenen Wochenende, vom 20. bis zum 21. August 2023, statt und trug den Titel „not ending untill warzone win !“.

Einen Sieg in Warzone zu erringen, war für Erobb jedoch offenbar schwieriger als gedacht. Ganze 24 Stunden brauchte der Twitch-Streamer, um sein Vorhaben zu erreichen. Insgesamt streamte er fast 26 Stunden am Stück (via sullygnome).

Während der gesamten Übertragung durchlebte er eine Achterbahn der Emotionen. Von hektischen und lauten Momenten, in denen er die Kamera aggressiv ansprang, bis hin zu ruhigen Momenten, in denen er unter einer Decke eingekuschelt spielte, bot er seinen Zuschauern ein umfassendes Erlebnis.

Den großen Moment haben wir euch hier eingebunden:

Sein Marathon-Stream brachte Erobb im Schnitt 5.700 Zuschauer ein und verschaffte ihm mehr als 1.000 neue Follower. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt er durch Jake Lucky, der die Aktion auf Twitter teilte. Den Post sahen über 5,6 Millionen Menschen.

In den Kommentaren amüsierten sich zahlreiche Twitter-Nutzer über die gezeigten Skills des Streamers und witzelten, dass er da wohl noch ein paar Jährchen beschäftigt sei.

Erobbs Leistung mag beeindruckend sein. Dennoch sollte man sich bewusst machen, dass längeres Streaming ohne Pausen eine Belastung für den Körper darstellen und sogar gesundheitliche Risiken bergen kann.

Für Streamer und Zuschauer gleichermaßen gilt es, sich bewusst Zeit für Erholung und Pausen zu nehmen. Eine Erfahrung, die kürzlich auch der sonst so harte Tyler1 machen musste:

