Spieler holen sich einfache Siege in CoD Warzone 2, weil andere ihren Job nicht zu Ende bringen

Der Sieg in einem großen Battle Royale mit über 100 Gegnern ist für viele Spieler etwas Besonderes. Umso erstaunlicher ist es, wie einfach man sich teilweise einen Sieg sichern kann. In Call of Duty: Warzone 2 gilt das auch – weil sich ein starkes Item im Rucksack stapeln lässt und manche ihren Job einfach nicht machen.

Volle Konzentration über die komplette Matchdauer, ein hoher Puls für die ausreichende Sauerstoff-Versorgung des Hirns und ein paar halbwegs kompetente Mitspieler – der beste Cocktail für Siege in einem Battle-Royale-Shooter.

Doch man kann es auch entspannter angehen, beispielsweise viel mit dem Gaskreis arbeiten und früh gute Positionen in den kleineren, letzten Gaskreisen besetzen. Da sitzt man viel rum, erarbeitet sich mit Geduld allerdings auch starke Vorteile.

Oder ihr setzt direkt auf die Fehler eurer Gegner: Erledigt ein paar Aufträge, sammelt ein wenig Cash und kauft einen Rucksack voll mit Selbst-Wiederbelebungen. Denn aktuell ist es teilweise sehr einfach, sich einen Sieg auf diese Weise zu schnappen – wenn Gegner ihren Job nicht zu Ende bringen.

Ein paar weitere Fehler in Warzone 2, die ihr vermeiden solltet, findet ihr bei uns im Video:

CoD Warzone 2: Killt eure Gegner!

Aktuell werden die Selbst-Wiederbelebungen von Warzone 2 kontrovers diskutiert. Die Dinger kann man einsetzen, um wieder auf die Beine zu kommen, nachdem man K.O. gegangen ist.

An den Items selbst ist dabei nur wenig auszusetzen. Die waren bereits Teil von Warzone 1 und sind eine gute und sinnige Erweiterung des Gameplays.

Als Problem sehen Spieler das neue Inventar-System. Denn man kann sich seinen Rucksack komplett mit den Selbst-Wiederbelebungen vollstopfen. Das führt zu teilweise irren Clips, in denen sich Spieler einfache Siege aus dem Ärmel schütteln:

In dem Thread geben User den Spielern einen wichtigen Tipp: Erledigt eure Feinde!

Im Clip ist gut zu sehen, wie der Spieler dreimal K.O. geht, aber jedes Mal dank einer Selbst-Wiederbelebung zurückkommt. Am Ende gewinnt der Spieler das Match, weil er sich locker den letzten Kill holen kann.

In solchen Situationen grenzt es an Fahrlässigkeit, einen gedownten Gegner am Boden liegenzulassen. Seht immer zu, dass ihr eure Gegner auch erledigt.

Was regt die Spieler noch auf? Nicht immer bekommt ihr jedoch überhaupt die Chance, eure wiederbelebenden Gegner zu erwischen.

Hat jemand einen Rucksack voll mit den Wiederbelebungen, dann kann man damit mehrere Minuten im tödlichen Gas bleiben und den Sieg einfach aussitzen.

Nichts mit spannenden Gefechten bis zum Schluss. Einfach entspannt darauf hoffen, dass man die eine, entscheidende Selbst-Wiederbelebung mehr hat als der Gegner.

