In der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 konnten sich die Spieler einen ersten Eindruck von den Waffen des Shooters verschaffen. Doch welche war die beste?

Call of Duty: Modern Warfare 2 gehört zu den begehrtesten Shootern des Jahres und viele Fans der Serie warten schon gespannt auf den Release im Oktober. So verrät uns sogar ein neues Feature auf Steam, dass Modern Warfare 2 der meistverkaufte Titel in der vergangenen Woche auf der Spieleplattform war.

Die Spieler, die während der Beta schon erste Blicke auf das Spiel und die verschiedenen Gameplay-Aspekte werfen konnten, haben sich natürlich auch schon ihre Meinung zu verschiedenen Dingen gebildet. Es hat sich auch schon eine Waffe als die wohl beste der Beta herauskristallisiert.

Welche Waffe ist die beste? Wenn ihr euch auf YouTube oder in den sozialen Netzwerken nach den besten oder beliebtesten Waffen der Beta umhört, wird ein Name garantiert mehrmals fallen: die Lachmann-MP.

Wir binden euch hier ein Video des ehemaligen CoD-Profis und YouTubers BennyCentral ein, der sein Ranking der MW 2-Beta-Waffen zeigt. Auf Platz 1 ist die Lachmann-MP.

Was macht die Lachmann-MP so stark? Die Lachmann-MP ist eine Maschinenpistole, die aufgrund ihrer Optik und der Spielweise von den Spielern gerne MP5 genannt wird. Die Lachmann-MP zeichnet sich durch typische Eigenschaften einer Maschinenpistole aus und verfügt über eine geringe ADS-Time (sie geht schnell in das Visier) und eine recht hohe Feuerrate.

Dazu kommt, dass die Lachmann-MP einen nahezu nicht spürbaren Rückstoß hat und deswegen sogar auf mittlere Distanz noch den ein oder anderen Kill erzielen kann. Generell ist es bei der Maschinenpistole nicht notwendig, Aufsätze zur Verringerung des Rückstoßes zu verwenden. Ihr könnt stattdessen Aufsätze nutzen, die beispielsweise eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen oder eure ADS-Time weiter senken.

Wir fassen nochmal die Vorteile der Lachmann-MP während der Beta zusammen:

gute Mobilität

wenig Rückstoß

geringe ADS-Time

recht hohe Feuerrate

Gibt es andere starke Waffen? Die Lachmann-MP ist natürlich vor allem für Gunfights auf vergleichsweise kurze bis mittlere Distanz am stärksten. Je nachdem, wie aggressiv ihr spielt oder was für Distanzen ihr in Gefechten eingehen wollt, bieten sich andere Waffen an.

So hat sich das M4-Sturmgewehr als sehr variabler Allrounder herausgestellt, den ihr je nach Setup sowohl für kurze als auch für etwas längere Distanzen nutzen könnt.

Eine weitere starke Waffe, die nach der Beta sogar noch stärker werden könnte, ist die DMR „Lockwood MK2“. Mit dem Lockwood könnt ihr 1-Shot-Kills auf größere Distanzen machen, wenn ihr eure Gegner in die Brust oder den Kopf schießt. Da es zudem eine vergleichsweise geringe ADS-Time hat, ist das zusätzlich auf kurze bis mittlere Distanz möglich. Dadurch unterscheidet sich das Gewehr von dem Scharfschützengewehr Singnal-50, das ebenfalls 1-Shot-Kills erzielen kann, bei der ihr aber deutlich länger braucht, bis ihr im Visier seid.

Das Lockwood MK2 und das Signal-50 konnten in der Beta noch nicht beim Waffenschmied angepasst werden, weshalb sie beim offiziellen Release sogar noch stärker sein könnten. Wolltet ihr das Lockwood mit einer Zoomstufe spielen, konntet ihr auf eine der vorgefertigten Klassen zugreifen und die pure Feuerkraft des Gewehrs genießen.

Was waren eure Lieblingswaffen in der Beta und welche habt ihr nur gespielt, um ein andere freizuschalten? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat seinen ersten Eindruck von der Modern Warfare 2-Beta ausführlich für euch zusammengefasst und ist vor allem von einem neuen Gadget überzeugt, das er „Kumpel Blase“ nennt.

