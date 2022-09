Steam verrät euch jetzt, welche Spiele am beliebtesten sind – So findet ihr das interessante Tool

Ein neues Feature auf Steam verrät euch jetzt interessante Statistiken zu den beliebtesten Spielen. MeinMMO zeigt euch, welche Informationen Steam euch mit dem neuen Tool gibt und wo ihr sie findet.

Was ist das für ein Feature? Mit dem neuen Tool zeigt euch Steam jetzt detailliert, welche Spiele am beliebtesten sind und ist besonders interessant, wenn ihr wissen wollt, welche Spiele aktuell viel gespielt oder am meisten gekauft werden.

Welche Informationen erhaltet ihr? Steam gibt mit dem neuen Feature Einblicke in die Spielerzahlen. So könnt ihr die 100 Spiele sehen, die am meisten gespielt werden. Dabei könnt ihr in einem ersten Schritt nach aktuellen oder nach täglichen Spielern sortieren.

Sortiert ihr nach den aktuellen Spielern, seht ihr, wie viele Personen zu diesem Zeitpunkte ein Spiel spielen. Bei Lost Ark beträgt der Wert beispielsweise am 23. September 2022 um 10:40 Uhr 99.983. Außerdem erfahrt ihr die Höchstzahl der gleichzeitig aktiven Spieler in den vergangenen 24 Stunden. Das sind bei Lost Ark 203.625.

Sortiert ihr die Liste nach täglichen Spielern, teilt euch die Statistik den Höchstwert der gleichzeitig aktiven Spieler der letzten 24 Stunden mit und gibt ergänzend an, wie viele Plätze ein Spiel im Vergleich zur vorherigen Woche gewonnen oder verloren hat.

In der anderen Liste seht ihr wiederum die meistverkauften Spiele in einer Top-100. Steam gibt euch auch hier die Information, wie viele Ränge ein Spiel gestiegen oder gefallen ist und teilt euch mit, wie viele Wochen besagter Titel schon in den Top-100 ist.

Die Statistik könnt ihr zudem präzise nach zahlreichen Ländern sortieren oder euch die weltweiten Werte anzeigen lassen. CoD: MW2 ist beispielsweise seit vergangener Woche in Deutschland um 37 Plätze gestiegen und bereits 6 Wochen in den Top-100. Weltweit ist der Shooter allerdings „nur“ 19 Plätze nach oben geklettert, dafür schon 10 Wochen in den Charts (via Steam).

Obendrein erfahrt ihr in all den Listen stets den Preis eines Spiels und gelangt mit einem Klick auf den Namen direkt zu dessen Steam-Seite.

Wo findet ihr das Feature? Wenn ihr einen Blick in die neuen Steam-Statistiken werfen wollt, zeigen wir von MeinMMO euch, wo ihr sie findet:

Öffnet dazu Steam über die Anwendung am PC oder in einem Browser.

Wählt am oberen Bildschirmrand in der Zeile mit Shop, Bibliothek, Community und eurem Spielernamen das Raster „Shop“ aus. Ihr müsst nicht draufklicken, nur mit dem Pfeil auf dem Begriff sein.

Jetzt seht ihr einige untereinander gereihte Begriffe. Klickt hier auf „Statistiken“.

Ihr seid nun in der Übersicht mit den verschiedenen Listen und könnt zwischen „Topseller“ und „Meistgespielt“ auswählen.

Auf dem Bild haben wir euch die Bereiche markiert, die ihr auswählen müsst. Bedenkt, dass der Screenshot in einem Browser aufgenommen wurde und das Layout bei der Steam-Anwendung leicht abweicht. Ihr findet den Begriff „Shop“ inklusive der Unterkategorie „Statistiken“ jedoch in beiden Fällen am oberen Rand.

Was haltet ihr von dem neuen Feature auf Steam? Wer ihr einen Blick reinwerfen, um zu sehen, welche Spiele aktuell beliebt sind und häufig gekauft werden oder seid ihr kein Fan von Statistiken? Schreibt uns gerne einen Kommentar und lasst es uns hier auf MeinMMO wissen!

Erst vor wenigen Monaten hat Steam eine Änderung veröffentlicht, die einige positive Reaktionen hervorrief und das Erwerben von kostenlosen Spielen und DLCs einfacher machte.

