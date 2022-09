Vorsicht: Ausrüstung, die euch in CoD: Modern Warfare 2 lautlos machen soll, verrät euch durch ein Geräusch

Ihr könnt euch in Call of Duty: Modern Warfare 2 mit etlichen Perks und Fähigkeiten verbessern und eure Spielweise anpassen. Eine beliebte Fähigkeit hat im neuen CoD-Teil nun aber einen entscheidenden Nachteil, wie Spieler herausgefunden haben.

Um welche Ausrüstung geht’s? Totenstille ist eine Feldaufrüstung in Call of Duty: Modern Warfare 2. Ihr könnt sie in einigen der vorgefertigten Loadouts nutzen oder ab Stufe 30 freischalten, um eure eigenen Klassen mit Totenstille zu bauen.

Totenstille sorgt dafür, dass eure Schritte so gut wie gar nicht mehr hörbar sind. Das ist vor allem in Modern Warfare 2 ein riesiger Vorteil, weil die Soldaten hier deutlich lauter stampfen als in den meisten Vorgängern.

In einer Runde könnt ihr die Aufrüstung nutzen, sobald sie sich aufgeladen hat. In der aktuellen Beta von Modern Warfare 2 haben Spieler aber herausgefunden, dass euch Totenstille durchaus verraten kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist das für ein Geräusch? Wie im Clip auf reddit zu sehen und zu hören, kündigt ein lautes Piepen und Rauschen an, dass die Totenstille aktiviert wurde. Der feindliche Soldat reagiert sofort, dreht sich um und knipst dem Spieler die Lichter aus.

Während ihr die Aufrüstung aktiviert, seid ihr kurze Zeit quasi wehrlos und könnt nicht zurückfeuern. Da die Totenstille euch durch ein Geräusch verrät, ist die Aktivierung in der Nähe von Feinden quasi ein Todesurteil.

„Riesiges Problem mit Totenstille“

Das sagen die Spieler: In einigen Threads warnen Spieler davor, Totenstille leichtfertig zu nutzen. Zwar verschleiert die Aufrüstung eure Bewegung, verrät eure Position aber beim Aktivieren. Auf reddit spaßen einige Fans mit: „So viel zum ‚Stille‘-Part“ und „Aber immerhin die Sache mit dem Tod funktioniert.“ Einige Spieler sind aber durchaus genervt von der Entscheidung:

Warum? Einfach warum? [Totenstille] hat schon einen langen Cooldown und eine eher kurze Dauer, wenn man keine Kills aneinanderreiht. Aber jetzt muss man es ein paar Sekunden vor dem Kontakt mit dem Gegner aktivieren? Echt … warum? ImNotEvenHerek auf reddit

Andere argumentieren, dass dies eine Methode gegen Rusher sei, die zu stark von den Flanken her angreifen und Teams auslöschen können. Ähnlich verhält es sich auch bei der Entfernung des „Slide Cancelling“, durch welches Spieler aktuell zu neuen Techniken gezwungen werden.

Abseits von der Totenstille kommt die Beta allerdings ausgesprochen gut an. Allzu viel zu meckern gibt es nicht, der neue Bodenkrieg erinnert die Fans sogar an das „alte Battlefield“. Ein paar Kritikpunkte gibt es aber doch:

Die Beta von Modern Warfare 2 kommt gut an, aber einige Dinge stören die Spieler: „Das ist wie 2019“

Den Trailer zur aktuellen Beta haben wir hier für euch eingebunden:

Wie verhindere ich meinen Tod? Ihr solltet Totenstille am besten einsetzen, bevor ihr zu einem Flankenangriff ansetzt und nicht währenddessen. Sind schon Gegner in der Nähe, verratet ihr euch nur selbst.

Da sich die Laufzeit von Totenstille verlängert, wenn ihr einen Kill landet, lohnt sich vorausschauendes Spielen. Setzt die Feldaufrüstung am besten ein, wenn ein UAV gerade die Gegner aufdeckt und räumt sie der Reihe nach von hinten auf.

Ihr solltet nur aufpassen vor Feinden, die so spielen „wie es gedacht ist“, also längere Zeit Zugänge abzielen.

Wenn ihr noch besser werden wollt, solltet ihr unbedingt euren Sound und weitere Optionen richtig einstellen. MeinMMO-Redakteur und CoD-Experte Maik Schneider hat für euch 10 Settings zusammengestellt, die euch in Modern Warfare 2 direkt besser machen.