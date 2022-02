Activision Blizzard veröffentlicht bizarres Statement zu „kein neues Call of Duty 2023“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Ein richtiges Dementi ist das also nicht. Wenn man das Statement von Activision Blizzard beim Wort nimmt, heißt es, dass 2022, 2023 und 2024 ‚irgendwas‘ mit Bezug zu Call of Duty erscheint, aber nicht unbedingt jedes Jahr auch ein neues Vollpreis-Spiel.

Was ist das Problem? Das Statement von Activision Blizzard sagt nicht, dass 2023 ein neues Spiel zu Call of Duty erscheint. Sie sagen lediglich, dass „aufregende Premium und Free2Play-Erlebnisse für Call of Duty erscheinen.“

Wir haben ein aufregendes Angebot an Premium- und kostenlosen Call of Duty-Erlebnissen für dieses, nächstes und übernächstes Jahr. Berichte, die etwas anderes aussagen, sind falsch. Wir freuen uns darauf, weitere Details mit euch zu teilen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.

Schreier zitierte gestern anonyme Quellen: Laut denen gäbe es 2023 das erste Mal in mehr seit 17 Jahren kein neues Call of Duty. Der eigentlich für 2023 geplante Shooter von Treyarch sei auf 2024 verschoben worden. Das hätten Schreier seine anonymen Quellen gesteckt.

Was ist das für ein Gerücht ? Der wahrscheinlich renommierteste Gaming-Journalist weltweit ist Jason Schreier. Der ist für seine großen Insider-Berichte über die Entwicklung von Spielen wie Anthem , Cyberpunk 2077 oder Destiny 2 bekannt. Ob man ihn mag oder nicht, er gilt als herausragend informiert und vernetzt. An ihn wenden sich offenbar viele unzufriedene Spiele-Entwickler bei großen Studios, denn er garantiert ihnen Anonymität und Reichweite für ihre Probleme.

Der Gaming-Publisher Activision Blizzard hat sich zu einem Bericht des wohl renommiertesten Gaming-Insiders der Welt, Jason Schreier, geäußert. Laut dem gäbe es 2023 kein neues Call of Duty. Activision Blizzard widerspricht dem jetzt so halb. Schreier geht darauf ein.

