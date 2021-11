Ab morgen könnt ihr CoD Vanguard kostenlos spielen, aber nur kurz – So geht’s

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Wo finde ich den Download? Sobald das Free-Weekend online geht, schaut in eure Konsolen-Shops oder auf dem PC im Battle.net-Launcher. Ein Preload wurde nicht angekündigt, ihr könnt den Download also wohl erst mit dem Start des kostenlosen Wochenendes runterziehen.

Zum Release bot Vanguard 16 6vs6-Maps und brachte damit mehr als doppelt so viele Maps wie der Vorgänger Black Ops Cold War. Mehr zu den Stärken und Schwächen findet ihr in unserer Spielvorstellung des Vanguard-Multiplayers: Warum jeder CoD-Fan Vanguard probieren sollte, auch wenn euch das Setting nicht passt .

Was ist Vanguard für ein CoD? Das neuste Call of Duty spielt im Zweiten Weltkrieg und nutzt eine aufpolierte Grafik-Engine von CoD MW, dem CoD von 2019. Entsprechend spielt es sich ganz ähnlich und besonders Warzone-Spieler dürften sich schnell einfinden.

Was passiert mit meinem Fortschritt? Grindet ihr das ganze Wochenende und kauft dann später Vanguard, bleibt euer Fortschritt erhalten. Auch wenn ihr später in die kostenlose Warzone einsteigt, sind eure erspielten Waffen-Level auf den neuen Vanguard-Waffen gespeichert.

Seid ihr euch bei dem neusten Call of Duty aber nicht sicher, ob das was für euch ist, dann bekommt ihr in den nächsten Tagen die Chance für einen ausgiebigen Test. MeinMMO zeigt euch alle wichtigen Infos zum ersten kostenlosen Multiplayer-Wochenende.

Mit Call of Duty: Vanguard geht die CoD-Reihe zurück in den Zweiten Weltkrieg und bietet euch viele bewährte Mechaniken und massig Content im Multiplayer.

Insert

You are going to send email to