5 Dinge, die ihr im Free-Weekend von CoD Vanguard ausprobieren solltet

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Schon kurz nach dem Release könnt ihr einen langen Blick auf das neue Call of Duty: Vanguard werfen und damit auch auf die Zukunft des Battle Royale Warzone. Am 02. Dezember bekommt Warzone einen neue Map und die Vanguard-Grafik und vieles wird sich ändern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon in früheren Teilen der CoD-Reihe galt die Chaos-Map als eine der besten Karten, um schnell Level und Kills zu sammeln und auch in Vanguard bekommt ihr die volle Ladung Action und Unübersichtlichkeit.

Waffen und Ausrüstung besorgt ihr euch über ein Cash-System – so könnt ihr jederzeit eure Waffe aufwerten und in regelmäßigen Kauf-Pausen auch Perks, Killstreaks oder andere Verbesserungen besorgen.

Worum gehts? Was im Vorgänger Black Ops Cold War der „VIP-Modus“ ist, heißt in Vanguard „Patrouille“. Der Modus ergänzt die üblichen Standard-Modi um eine weitere Option und die Entwickler bei Sledgehammer Games haben einen guten Riecher bewiesen – denn Patrouille ist richtig gut.

Call of Duty: Vanguard führt alle CoD-Fans in Versuchung und bietet euch nur 2 Wochen nach dem Release ein langes, kostenloses Wochenende. Die perfekte Gelegenheit, um Team-Mates zu reaktivieren und das neue CoD auf Herz und Nieren zu prüfen.

Am Abend des 18. Novembers startet das erste kostenlose Probe-Wochenende von Call of Duty: Vanguard nur 2 Wochen nach dem Release. MeinMMO empfiehlt euch 5 Dinge, die ihr auf jeden Fall im Free-Weekend probieren solltet.

Insert

You are going to send email to