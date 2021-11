CoD Vanguard & Warzone liefern Doppel-XP zum Free-Weekend – So nutzt ihr sie richtig

Call of Duty startet eine Wohlfühl-Offensive und bringt zusätzlich zum Free-Weekend von CoD: Vanguard auch ein Doppel-XP-Event. Das Battle Royale Warzone macht gleich mit und bietet ebenfalls doppelte Erfahrungspunkte auf alles. Die wichtigsten Infos zum Event und ein paar Tipps zum schnellen Leveln gibts hier auf MeinMMO.

Am 2. Dezember vereinen sich Call of Duty: Vanguard und das Battle Royale Warzone. Die erste gemeinsame Aufwärmrunde der beiden Shooter gibt’s nun in Form eines Doppel-XP-Events, das ab jetzt online ist. Auf folgende XP gibt es Boni:

Warzone Account-XP Waffen-XP Battle-Pass-XP

Vanguard Account-XP Waffen-XP Battle-Pass-XP Operator-XP Clan-XP



Wie lange dauert das Event? Es gab bisher keine offizielle Ankündigung zu dem Event und es ging plötzlich online. Bisher ist unklar, wie lange ihr von den doppelten Erfahrungspunkten profitiert. Denkbar wäre ein Ende am Montag, dem 22. November, mit dem Auslaufen des Free-Weekend.

Ihr könnt jetzt CoD Vanguard kostenlos spielen, aber nur kurz – So geht’s

Tipps für mehr EP in Vanguard

Wie kann ich mehr XP in Vanguard verdienen? Spielt Modi mit kleinen Maps und/oder mit vielen Spielern. Wenn es andauernd zur Sache geht und euch die Kills und Kugeln nur so um die Ohren fliegen, gibt’s auch eine Menge Erfahrungspunkte.

Die Playlist „Ship Haus 24/7“ eignet sich dafür am besten – auf den kleinen Maps „Shipment“ und „Das Haus“ in der Rotation kriegt ihr schnell eure Level nach oben.

Weitere Tipps:

Nutzt eure XP-Token

Erledigt Herausforderungen mit XP-Bonus

Spielt mit einem Clan

CoD Vanguard: Level-Guide für Multiplayer – Schnell zum Max-Level

Tipps für mehr EP in Warzone

Wie kann ich mehr XP in Warzone verdienen? Der Beutegeld-Modus eignet sich in Warzone am besten. Ihr habt dabei 2 Möglichkeiten:

Sucht euch entweder Orte in einem Match, in denen viele Spieler unterwegs sind und geht voll auf Kills

Schnappt euch Fahrzeuge und erledigt so viele Aufträge wie möglich

Mit den Aufträgen könnt ihr mehr XP sammeln als mit Kills. Doch das eintönige Auftrag-Grinden ist nicht jedermanns Sache.

CoD Warzone: So levelt ihr die neuen Waffen aus Cold War am schnellsten

Auch in Warzone könnt ihr zudem eure XP-Token aktivieren und eure Operator- und Gameplay-Herausforderungen durchsuchen, um mit den Missionen noch mehr XP abzustauben.

Free-Weekend und Doppel-XP 2 Wochen nach dem Start von Vanguard – eine gute Gelegenheit, um das neue CoD mal auszuprobieren oder ein Grund, am Wochenende richtig Gas zu geben. Auch Warzone möchte mit doppelten XP und dem Event-Modus „Operation Rückblende“ locken.

Aktuell müsst ihr für die beiden Shooter noch 2 gesonderte Spiele starten, doch schon bald ist Warzone Teil der Vanguard-Engine: CoD Warzone wird zu Vanguard: Alle Infos zur neuen Map und der Grafik-Umstellung