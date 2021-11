10 Dinge, die ihr vor dem Kauf von CoD Vanguard wissen solltet

Das neue Call of Duty: Vanguard feiert am 05. November seinen Release und wenn ihr vor dem Kauf noch weitere Infos braucht, findet ihr hier eine Sammlung mit vielen Details zum Download, dem Content und den Neuerungen im Spiel.

Call of Duty bringt mit CoD: Vanguard bereits den 18. Hauptteil der Shooter-Reihe raus. Das Franchise setzt auf schnelle Gefechte, viel Action und den gnadenlosen Kampf Soldat vs. Soldat.

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Vanguard zu kaufen oder alle wichtigen Infos im Überblick sucht, dann seid ihr hier richtig. MeinMMO stellt euch 10 Dinge vor, die wichtig zum Release sind.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

1. Alles zum Release – Uhrzeiten, Download, Kosten

Wann startet Vanguard? Das kommt auf eure Plattform an. Für die Konsolen wird das Spiel am 05.11. um 00:00 Uhr freigegeben und kann gestartet werden. Ab 05:00 Uhr morgens könnt ihr Vanguard auf dem PC starten.

Wie viel kostet das neue CoD? PC-Spieler kommen etwas günstiger weg und müssen 10,- Euro weniger für die entsprechenden Editionen auf den Tisch legen. Insgesamt könnt ihr zwischen 3 Editionen wählen:

Standard-Edition: 59,99 € (PC); 69,99 € (PlayStation und Xbox)

Cross-Gen-Edition: 79,99 € (nur PlayStation und Xbox)

Wie groß ist der Download? Auch hier entscheidet eure Plattform über die Größe des Downloads:

PlayStation 5 Download: 64,13 GB Freier Speicher zum Download: 89,84 GB

PlayStation 4 Download: 54,65 GB Freier Speicher zum Download: 93,12 GB

Xbox One Download: 56,6 GB

Xbox Series S|X Download: 61 GB

PC 61 GB Speicherplatz benötigt



2. Achtet beim Kauf für Konsole auf eure Edition

Was sollte man bei den Editionen beachten? Es gibt unterschiedliche Versionen von Vanguard auf der Konsole und ihr solltet genau darauf achten, welche die richtige für euch ist.

So brauchen Spieler auf den Nex-Gen-Konsolen die „Cross-Gen“-Edition, wenn ihr die digitale Version kauft, um von den Vorzügen der besseren Grafik und Performance zu profitieren. Möglich ist auch der Kauf einer Disc-Edition für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series. Diese Versionen funktionieren dann aber nicht auf PS4 oder Xbox One.

Seid ihr noch am Umsteigen auf die neuen Konsolen und legt erst mit einer Last-Gen-Konsole los, empfehlen wir euch immer die digitalen Versionen – die lassen sich ohne Probleme für einen Aufpreis upgraden.

Besorgt euch aber nicht die Disc-Version der Xbox One! Die lässt sich nicht upgraden. Die Disc-Version der PS4 hingegen schon.

3. Rückkehr in den Zweiten Weltkrieg

Welches Setting bietet Vanguard? Das CoD von 2021 geht wieder zurück zum Ursprung der Reihe und ihr kämpft im Zweiten Weltkrieg um die Freiheit der Menschheit.

Ob im Multiplayer oder der Kampagne: Ihr werdet viele Fronten zu unterschiedlichen Zeiten des Krieges erleben und dabei beinahe über den gesamten Globus geschickt. Es gibt Schauplätze für:

Westfront – Frankreich

Ostfront – Russland

Pazifik-Front

Afrika-Front

Deutschland und Alpen

Italien

Japan

Immer geht es darum, die fiesen Nazis von ihren Plänen der Weltherrschaft abzuhalten – das gilt auch für den Zombie-Modus, in dem ihr gepanzerte Untote davon abhaltet, Europa zu überrennen.

Eine brennende Windmühle in Frankreich – Einer der vielen Schauplätze.

4. 3 große Spielmodi – Kampagne, Multiplayer, Zombies

Mit welchen Spielmodi kommt Vanguard? Wie seine beiden Vorgänger setzt auch Vanguard wieder auf die Dreifaltigkeit von Solo-, PvP- und Koop-Inhalten.

Was gibts für Solo-Spieler? Es gibt eine Story-Kampagne, in der ihr die Geschichte der allerersten Spezialeinheit nacherlebt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle verschiedener alliierter Soldaten, die ihr erst einzeln kennenlernt und danach auf der Jagd nach einem unfreundlichen Nazi-Offizier begleitet.

Einen ersten Einblick in das Gameplay gibt ein 9-Minütiger Missions-Trailer:

Was gibts für PvP-Spieler? Kernstück von Vanguard ist wieder der große Multiplayer-Modus. In kurzen Gefechten kämpft ihr mit knapp 40 verschiedenen Waffen und vielen unterschiedlichen Ausrüstungen um jeden Kill. Die Maps sind auf unterschiedlichen Schauplätzen überall auf der Welt verteilt.

Was gibts für Koop-Spieler? Zerschießt ihr lieber NPCs, dann kommt euch der Zombie-Modus entgegen. Hier kämpft ihr euch durch große Horden von Untoten und findet entweder heraus, wie lange ihr überleben könnt oder welche Geheimnisse sich auf der ersten Map „Der Anfang“ verstecken.

5. Die größten Neuerungen von Vanguard

Was ist dieses Jahr anders bei CoD? Die Bezahl-Titel von Vanguard erscheinen jedes Jahr und die Entwickler versuchen immer, etwas Einzigartiges zu schaffen, damit ihr euch an einen Titel ganz besonders erinnert. Auch Vanguard setzt dafür auf einige Änderungen:

Waffenschmied mit 10 Aufsätzen

Anti-Cheat-System „RICOCHET“

Überarbeiteter Zombie-Modus

Weltkriegs-Setting

Combat Pacing

Angepasstes Movement

Operator-Fortschritt

Zerstörbare Level-Elemente

Große Menge an Release-Content

Neuer Standard-Modus „Patrouille“

Rückkehr der Killstreaks

6. Massig Multiplayer-Content zum Release

Wie viel Content bietet Vanguard zum Release? Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern Black Ops Cold War und Modern Warfare klotzt Vanguard mit Content zum Release.

Es lässt sich zwar noch nicht einschätzen, wie groß die Kampagne und der Zombie-Modus werden. Doch die Zahlen vom Multiplayer sprechen eine deutliche Sprache:

20 Maps zum Start

Davon 16 6vs6-Maps

Fast 40 Waffen zu Release

8 Standard-Modi

In Sachen 6vs6-Maps kommt Vanguard mal eben mit der doppelten Menge im Vergleich zum Vorgänger Cold War. Eine Übersicht mit allen Maps, Waffen und Modi haben wir hier für euch vorbereitet:

7. Neues Anti-Cheat-System „RICOCHET“

Was hat es mit dem Anti-Cheat auf sich? Cheater und Hacker sind schon seit Jahren eine Plage von Call of Duty und mit dem großen, kostenlosen Battle Royale Warzone rückte das Problem weiter in den Fokus.

Mit Vanguard überarbeiten die CoD-Macher quasi die komplette Sicherheits-Infrastruktur im Hintergrund und führen auch einen Kernel-Treiber für PC-Spieler ein, der im Hintergrund mitläuft. RICOCHET besteht dabei aus mehreren Teilen:

Serverseitige Analyse-Tools

Verbesserte Untersuchungsprozesse

Erhöhung der Konto-Sicherheit

Kernel-Treiber auf dem PC

Der Kernel-Treiber kommt allerdings erst für die Warzone und zum Release von Vanguard gehen nur die ersten drei Punkte der Liste online. Mehr Antworten zum Anti-Cheat und dem Treiber für den PC findet ihr hier:

8. Vorteile für PlayStation-Spieler

Welche Vorteile haben Spieler auf einer PlayStation? Wie in den letzten Jahren bekommen PlayStation-Spieler kleinere Vorteile, doch es gibt keinen exklusiven Modus mehr auf den Sony-Konsolen:

Das Battle-Pass-Bundle gibt euch 25 Stufensprünge statt 20

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es jeden Monat ein Bundle mit exklusiven Cosmetics kostenlos

In einer PlayStation-Spieler-Party erhaltet ihr 25 % mehr Waffen-EP

Monatlich gibt es 24 Stunden lange Doppel-XP-Events

2 zusätzliche Loadout-Plätze für Ausrüstungen

Die kostenlosen Cosmetics funktionieren übrigens auch im Battle Royale Warzone. Infos zum aktuellen Paket der Season 6 von Cold War findet ihr hier:

9. Warzone bekommt die Vanguard-Engine und neue Map

Wie hängen Warzone und Vanguard zusammen? Das Battle Royale Warzone bleibt das Bindeglied zwischen den jährlichen CoD-Titeln. Die Live-Seasons laufen paralell und bringen gleichzeitig Content für Vanguard und Warzone. Dieses Jahr geht die Zusammenarbeit jedoch noch weiter und Warzone übernimmt sogar die Grafik-Engine von Vanguard.

Es gibt jedoch noch mehr Gemeinsamkeiten:

Alle Vanguard-Waffen kommen zu Warzone

Die Cosmetics von Vanguard funktionieren auch in Warzone

Gemeinsames Fortschritts-System

Außerdem gibt es zum Start der Season 1 von Vanguard am 02. Dezember eine komplett neue Map für das Battle Royale. Mit dem Start von „Caldera“ ändert sich das Setting von Warzone und aus einer Stadt im Kalten Krieg wird eine grüne Insel im Pazifik.

Wie sich das Gameplay konkret nach der Umstellung ändert, ist noch nicht so ganz geklärt. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr in folgenden Artikeln:

10. So geht es nach dem Release weiter

Was passiert nach dem Release von Vanguard? Das neue CoD wird ungefähr ein Jahr lang mit frischen, kostenlosen Inhalten versorgt. Es wird neue Maps für den Multiplayer geben, neue Abenteuer für den Zombie-Modus und einen Battle Pass, mit dem ihr für knapp 10 Euro über 100 Items freispielen könnt.

Teil des Battle Pass sind dabei auch neue Waffen, die ihr euch aber ohne zusätzlichen Kosten bekommt, wenn ihr den Pass auf die entsprechende Stufe levelt. Generell sind Gameplay-relevante komplett kostenlos, nur für Cosmetics müsst ihr extra in die Tasche greifen.

Die erste Live-Season geht am 02. Dezember online. Schon vorher kommt jedoch die 17. 6vs6-Map ins Spiel – die Vanguard-Version von Shipment. Mehr zum Plan nach dem Release bis zur ersten Season inklusive Roadmap findet ihr hier.

Nach dem Release-Wochenende wird sich zeigen, wie das neue Call of Duty bei den Spielern ankommt. Besonders das Setting sorgte bei der Vorstellung für viel Skepsis und ist für viele sogar ein Grund, Vanguard auszulassen.

Wie steht ihr aktuell einem Kauf gegenüber? Wir lesen gern eure Kommentare zum neusten Teil der Reihe und warum ihr euch für oder gegen einen Kauf entschieden habt.

