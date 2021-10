CoD Warzone & Cold War: Sichert euch jetzt den Gratis-DLC zur Season 6 mit PS Plus

Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War haben für die Mitglieder von PS Plus zum Release von Season 6 ein neues Kampfpaket zur Verfügung gestellt. Was alles im Combat-Pack steckt und wie ihr den Kram rankommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was hat es mit dem DLC auf sich? Sonys Konsole PlayStation und die CoD-Reihe haben schon länger eine Partnerschaft, die Usern des Service PS-Plus regelmäßig Vorteile gewährt.

Dazu gehören auch attraktive DLC-Pakete zum Start der jeweiligen neuen Season. Auch zu Season 6 gibt’s wieder was Neues, darunter einen neuen Skin für eine Operatorin aus Cold War.

Die Inhalte des Season 6 Combat Pack

Das alles steckt im neuen Kampfpaket zur Season 6: Ihr bekommt erneut einen Haufen Cosmetics. Die folgenden Goodies könnt ihr dieses Mal in Season 6 kostenlos abstauben.

Epischen Skin für die Operatorin Kwan Song aus Cold War

Epischer Bauplan für ein Taktikgewehr

Episches Emblem

Epische Uhr

Epischer Sticker

Epische Visitenkarte

Token, das euch für eine Stunde doppelte XP ermöglicht

Wie kann man das nutzen? Löst das Combat Pack ein und schon könnt ihr die Goodies in CoD: Warzone und Cold War verwenden. Aber Obacht! Um den Operator-Skin von Song in der Warzone zu nutzen, braucht ihr zwingend Zugang zum Spiel Cold War. Denn nur so bekommt ihr Zugang zum Operator Song.

Die Inhalte vom Kampfpaket könnt ihr auch in diesem schicken Trailer bewundern:

So bekommt ihr das Combat Pack für Cold War und Warzone

Das sind die Voraussetzungen: Wie schon angedeutet, müsst ihr zwangsläufig Mitglied bei PS Plus sein. Läuft das aktuelle Abo, dann könnt ihr das Pack in eurem „PS Plus“-Bereich auf der PlayStation freischalten. Solltet ihr es nicht finden, dann nutzt die Textsuche nach dem Begriff „Kampfpaket“.

Wenn ihr dann das nächste Mal Cold War oder Warzone startet, sollte alles parat liegen.

Wie schon erwähnt, gibt’s Operator Song nur, wenn ihr das Spiel Cold War besitzt. Wer nur das kostenlose Warzone zockt, hat leider keinen Access zu der Koreanerin.

So holt ihr euch das neue Kampfpaket: Das Combat Pack ist bereits aktiv und ihr könnt es euch ab sofort jederzeit holen. Hier ist der Link zum Kampfpaket „Fuhrpark“ zu Season 6 im PS Store.

Wie lange kann man das Ding sich noch holen? Das aktuelle Kampfpaket wird euch in der kompletten Season 6 zum Download zur Verfügung stehen. Aber aufgepasst: Wenn die Season aus ist, ist das Paket futsch und wird durch ein Neues ersetzt.

Was ist eigentlich mit anderen Plattformen? Das Kampfpaket ist exklusiver Teil der Kooperation zwischen Sony und Call of Duty. Daher gilt es exklusiv für PlayStation-Spieler mit PS-Plus-Abo. Wer auf der Xbox oder dem PC zockt, geht hier leider leer aus.

Dafür gibt’s aber für euch alle einen Sack voll Items, die von Vanguard inspiriert sind.