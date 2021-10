CoD Vanguard stellt Zombie-Modus vor – Im Trailer erhebt sich die Armee der Toten

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Wie sich der Zombie-Modus am Ende genau gestaltet, dürfte spätestens zum Start von CoD Vanguard klar werden. Alles zum Release des neuen Call of Duty erfahrt ihr hier.

Außerdem wünschen sich einige Spieler, in dem Modus auch eine Reihe an Charakteren spielen zu können, die einen direkten Bezug zur Zombie-Story haben – anstatt gewohnter Operators.

Das wurde gezeigt : Der neue Zombie-Modus zeigt die Beschwörung untoter Monster, von der “Army of the Dead” wird gesprochen. Wir sehen die “Hotel Royal” Map, die manche von euch vielleicht schon aus der CoD-Vanguard-Beta kennen.

Der neue Zombie-Modus für Call of Duty: Vanguard wurde enthüllt. In einem neuen Trailer zeigte der Shooter seine gruseligen Untoten – und besondere Kräfte, um sie zu vernichten.

