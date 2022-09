Der größte Alptraum von Sony wird wahr: Xbox-Chef will Call of Duty in den Game Pass packen

Eine britische Wettbewerbsbehörde hat Zweifel, dass der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard dem Wettbewerb auf dem Spielemarkt guttun würde. Xbox-Chef Phil Spencer reagierte darauf mit einem Blogpost und verspricht, dass Call of Duty im Game Pass landet sowie die anderen großen Marken von Activision Blizzard.

Das ist der Hintergrund:

Was ist jetzt passiert? Laut „gamesindustry.biz“ hat die britische Wettbewerbsbehörde CMA (Competition and Markets Authority) in einer ersten Prüfungsphase den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard als wettbewerbsbeschädigend eingestuft. In dem Bericht heißt es demnach:

[Der Kauf] wird voraussichtlich zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem Markt oder auf Märkten im Vereinigten Königreich führen.

Zwei Argumente bringen die Wettbewerbshüter zu ihrem Schluss:

Der Deal könnte dazu führen, dass Microsoft die Inhalte von Activision Blizzard von anderen Konsolen oder Abonnementdiensten „zurückhält oder schwächt.“

Microsoft könnte sein breiteres Ökosystem zusammen mit dem Katalog von Activision nutzen, um „Eintrittsbarrieren zu errichten und Konkurrenten bei Cloud-Gaming-Diensten auszuschließen.“

In einer zweiten Phase werden nun weitere Schritte geprüft und Microsoft bekommt die Möglichkeit, die Bedenken der Behörde aus dem Weg zu räumen.

Im Podcast von MeinMMO haben wir auch über den Deal gesprochen:

Wir analysieren den größten Kauf im Gaming – Microsoft kauft Activision Blizzard

Wie reagiert Microsoft? In einem Statement von Xbox-Chef Phil Spencer macht der Manager klar, dass man keine protektionistischen Maßnahmen plant. Im Gegenteil. Man wolle mehr Gamer einen Zugriff auf die Spieler ermöglichen.

Das beschränkt sich nicht nur auf Xbox. Man wolle den Spielern ermöglichen, sich zu entscheiden, wie man spielt und wo man spielt. Ob auf dem Handy, auf dem PC, auf der Konsole – Entwickler würden von diesen Möglichkeiten profitieren und genau das sei das Ziel: mehr Innovation durch eine größere Verfügbarkeit.

Das soll auf zwei Wege passieren:

Die Abo-Option durch den Game Pass

Mehr Spiele auf Mobile verfügbar machen, etwa durch Cloud-Services

Dann sagt Spencer genau das, wovor Sony sich in den letzten Monaten so gefürchtet hat:

Der Game Pass versetzt Entwickler in die Lage, mehr Spiele für mehr Spieler bereitzustellen, nicht für weniger. Wir beabsichtigen, die beliebte Spielebibliothek von Activision Blizzard – darunter Overwatch, Diablo und Call of Duty – im Game Pass verfügbar zu machen und diese Gaming-Communitys zu erweitern. Indem wir den Spielern noch mehr Wert bieten, hoffen wir, den Game Pass weiter auszubauen und seine Attraktivität auf Mobiltelefone und alle angeschlossenen Geräte auszudehnen.

Weiterhin verspricht Spencer, dass Call of Duty auch weiterhin auf der PlayStation erscheinen wird. Er sagt sogar, dass CoD am selben Tag veröffentlicht wird, wie auf allen anderen Plattformen auch.

Als Beispiel nennt er Minecraft, deren Entwickler Mojang 2014 von Microsoft übernommen wurde. Man habe gute Erfahrungen damit gemacht, das Spiel weiter für alle Plattformen zu öffnen, statt sich zu verschließen. Genau so will man es auch in Zukunft mit den Titeln von Activision Blizzard machen.

Spencer geht davon aus, dass eine gründliche Prüfung zeigen wird, dass der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard die Branche bereichert und den Spielern zugutekommt.

Also CoD Day-1 im Game Pass? Wie sich die aktuellen Ansagen auf den Release von Call of Duty im Game Pass ausiwkren wird, muss sich erst noch zeigen. Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 zum Release im Game Pass landet.

Allerdings könnten die alten Spiele, die CoDs der letzten Jahre schnell im Pass landen. Davon werden einige noch aktiv gespielt, insbesondere der Vorgänger des neusten CoDs – Modern Warfare von 2019.

Es bleibt vorerst abzuwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ob der Deal überhaupt durchkommt. Doch mit der Ansage dürfte für Sony ein Albtraum wahr werden, den sie unbedingt verhindern wollen. Auch mit Blick auf die Spiele von Blizzard:

