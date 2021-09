CoD Warzone & Vanguard: Crossplay nervt einfach nur – Und das liegt nicht an Cheatern

MeinMMO-Autor Maik Schneider ist eigentlich ein Fan des Plattform-übergreifenden Spielens, dem sogenannten Crossplay. Doch was da bei CoD: Warzone und wohl auch bei Call of Duty: Vanguard passiert, findet er einfach nur nervig.

Obwohl die Technik für Crossplay schon lange vorhanden war, dauerte es bis Ende 2019 und dem Start von Call of Duty: Modern Warfare, bis das erste richtig große Spiel mit Crossplay auf die PlayStation kam. Der Damm war gebrochen, auch weil CoD und Sony eine enge Partnerschaft eingingen. Das hat mir damals als reiner Konsolen-Spieler richtig gut gefallen.

Doch nun, knapp 2 Jahre später, ist meine anfängliche Freude über das „neue“ Feature verflogen. Zu sehen, wie sich Spieler auf Konsole und die PC-Gamer gegenseitig in den sozialen Medien an die Gurgel gehen, macht einfach keinen Spaß.

Über den Autor Maik: Seit ich denken kann, besitze ich eine Konsole und verbrachte den Großteil meiner Gaming-Stunden auf einer PlayStation oder einem eingestaubten Nintendo. Doch der PC holt auf, da ich mir vor knapp 1,5 Jahren meinen ersten Gaming-PC zusammengebaut habe.



Ich kenne Warzone auf drei Systemen (PC, PS4, PS5), spiele nur mit Controller und bin am liebsten auf der PS5 unterwegs. Die Balance-Diskussion zwischen den Plattformen finde ich richtig, aber wie sie geführt wird, nervt mich gewaltig,

Crossplay schürt Frust zwischen Konsolen- und PC-Spielern

Was ist das Problem mit Crossplay bei CoD? Ein Thema für Spieler auf Xbox und PlayStation sind die Cheater auf dem PC. Auch auf den Konsolen gibt es Möglichkeiten zum cheaten wie beispielsweise Geräte, die in die Steuerung eingreifen und Rückstoß der Waffen verringern. Doch besonders Cheater auf dem PC mit ihren speziellen Programmen dürften den größten Teil der Cheater ausmachen, die schon länger das Battle Royale plagen.

Doch um die Cheater geht es mir gar nicht. Das ist so ein Thema für sich und hoffentlich ändert das neue Anti-Cheat-System, das Ende des Jahres kommt, die Cheater-Situation in Warzone.

Mir geht es um zwei ganz andere Themen, die derzeit die Gemüter vieler Spieler erhitzen:

Die Zielhilfe der Controller

Der Sichtfeld-Regler auf dem PC

PC-Spieler fahren Konsoleros für den Aim-Assist an

Was ist das Problem mit der Zielhilfe? Call of Duty fühlte sich selbst wohl schon länger eher als Controller-Spiel. Schon die ersten offiziellen Profi-Spiele fanden auf einer Xbox statt und in der Ära von CoD MW waren PlayStation und Controller Pflicht. Die „Cold War“-Season fand erstmals auf dem PC statt – Controller blieben jedoch weiter Pflicht (via playstationlifestyle.net).

Ganz normal für Controller-Spieler ist dabei in Shootern ein gewisser Aim-Assist – eine Zielhilfe. Und genau dieser Assist geht den PC-Spieler von Call of Duty gehörig auf den Geist. Zwar können auch PC-Spieler vom Assist profitieren und mit Controller spielen, doch mal ehrlich: Welcher PC-Spieler wechselt von Maus und Tastatur (M&T) in einem Shooter auf Controller. Ausnahmen bestätigten natürlich die Regel.

Das Problem ist nun:

PC-Spieler fühlen sich mit M&T benachteiligt

Selbst PC-Spieler können einfach auf Controller umsteigen

Crossplay lässt sich auf dem PC nicht deaktivieren

Es gab offenbar irgendwann in den letzten Monaten einen kräftigen Buff für den Assist

Der Aim-Assist hilft beim Entdecken von Gegnern

Man kann den Aim-Assist „fühlen“ und sein Sniper-Gameplay verbessern

Besonders der unbestätigte Buff hat wohl dazu geführt, dass jetzt viele Spieler gegen den Aim-Assist wettern. Konsolen-Spieler verteidigen sich und beide Spieler-Gruppen geraten so seit Monaten aneinander. Der Warzone-Experte JGOD zeigt in einem kurzen Video, wie stark der Assist aktuell ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Allein im Sub-reddit von Warzone finden sich unter dem Stichwort „aim assist“ hunderte Threads in den letzten 12 Monaten, die den Aim-Assist zum Thema haben (via reddit).

Viele davon sind „Rant Threads“, in denen sich die User über den Assist aufregen. In diesen Threads geht aus dann oft nicht grade gesittet zu. Die User keifen sich an und regen sich am Ende weniger über den Aim-Assist auf, sondern mehr über den verständnislosen Kommentar gegen die eigene Meinung.

Crossplay soll die Spieler doch eigentlich zusammenbringen. Warum kommt es mir dann so vor, als entfernen sich die Plattformen voneinander, zumindest bei Call of Duty.

Konsoleros pöbeln zurück wegen fehlendem FoV-Slider

Was ist das Problem mit dem Sichtfeld? Beinahe Hand in Hand mit Kommentaren zum Aim-Assist gehen Argumente zum Sichtfeld, auf Englisch „Field of View“ und kurz FoV.

Mit einem Sichtfeld-Regler/FoV-Slider kann man das angezeigte Sichtfeld einstellen und sieht mehr vom Spiel. Alles wird etwas kleiner dargestellt und das Gameplay fühlt sich damit auch schneller an, weil man einen größeren Anzeigebereich in derselben Zeit überbrückt. Doch dafür sieht man viel mehr von seiner Umgebung.

Ich möchte euch dazu wieder ein Bild von JGOD zeigen, das er auf Twitter gepostet hat:

Oben links 80 FoV (Zuschauer) / Oben rechts 120 FoV (Zuschauer) – Quelle: Twitter

Zum Vergleich eignen sich hier die beiden oberen Screenshots im Bild, weil die Streamer Reidboyy und MuTeX schon down sind und Repullze zuschauen.

Zwischen den beiden oberen Bildern gibt es keinen Zeitunterschied, beide befinden sich am selben Punkt und schauen in dieselbe Richtung. Trotzdem kann MuTeX sogar noch einen Baum am Bildschirmrand links erkennen, während Reidboyy grade so den Baum links von sich im Bild hat.

Den fehlenden FoV-Slider nehmen die Konsolen-Spieler dann wieder zum Grund, um über eine Benachteiligung zu meckern. Aufgestachelte PC-Spieler bringen dann wieder den Aim-Assist als Problem in die Diskussion ein, den es ja nur gibt, weil CoD angeblich die Konsolen- und damit Controller-Spieler bevorzugen möchte.

Crossplay soll Spieler verbinden – Bringt sie aber gegeneinander auf

Irgendwie ist diese Aim-Assist/Sichtfeld-Debatte ein sich selbst verstärkender Teufelskreis, der zu viel Frust und sogar Hass führt. Das nervt mich extrem und empfinde ich als ein großes Problem in der CoD-Community.

Die Diskussion betrifft ja nicht nur Warzone, die Situation ist bei den Premium-Titeln ähnlich, ob bei CoD MW oder Black Ops Cold War. Die Alpha vom neuen CoD Vanguard hatte ebenfalls keinen FoV-Slider auf der PlayStation, möglicherweise dreht sich die Debatte also eine weitere CoD-Generation im Kreis.

Andauernd gibt es daher diese Debatten und unschönen Dinge, die sich völlig Fremde da gegenseitig an den Kopf werfen. Spieler, die eigentlich alle ein gemeinsames Hobby haben und Spaß miteinander haben könnten, fauchen sich fies an und keiner rückt auch nur ein kleines Stück zurück.

Immer die gleiche Diskussion, das ist alles von nur einem Tweet. Quelle: Twitter

Wie könnte man das Problem lösen? Aktuell dreht sich die Debatte in den größten Teilen um die beiden Punkte Aim-Assist und FoV-Slider. Die Dynamik der Diskussionen würde sich bereits ändern, wenn die Konsolen ihr Sichtfeld vergrößern könnten.

Ok, damit wäre nur einer Seite geholfen, doch es würde etwas Dampf aus der ganzen Diskussion nehmen. Eine Lösung für die Aim-Assist-Problematik ist eine ganz andere Geschichte.

Waffen-Balancing ist schon eine komplizierte Angelegenheit, aber das Balancen zweier Eingabegeräte? Wann ist der Assist zu stark, wo sind die verschiedenen Geräte im Vorteil, braucht es überhaupt einen Aim-Assist oder sollten beide Eingabegeräte einen haben? Ich fühle mich an Raketen-Wissenschaften erinnert.

Das Balancing zwischen den Plattformen ist für mich das Problem beim Crossplay in Call of Duty. Man fühlt sich nicht wie auf einem Mega-Server, auf dem alle wenigstens halbwegs mit denselben Voraussetzungen an den Start gehen, hier mal Hardware-Unterschiede ausgenommen. Es sind immer Maus-Spieler, Aim-Assist-Noobs, Cronus-Cheater oder PC-Schwitzer mit vollem FoV.

Ich gebe zu, Call of Duty hatte noch nie die positivste Community. Ich meine, wir knallen uns alle den ganzen Tag gegenseitig ab und wollen unbedingt gewinnen, da erwarte ich auch nicht so viel. Doch welchen Einfluss Crossplay auf die Community hat, gefällt mir aktuell überhaupt nicht.

Gerne lese ich auch eure Kommentare zu dem Thema. Meint ihr, dass der Aim-Assist unfair ist? Nervt euch die Tatsache, dass es keinen FoV-Slider auf den Konsolen gibt? Oder können wir bitte einfach alle Freunde sein?

Wollt ihr selbst Meinungen, Guides und News über Call of Duty oder andere Shooter schreiben, suchen wir derzeit Verstärkung für unser Shooter-Team bei MeinMMO.