3 Waffen in CoD Warzone, die von dem „neuen“ Hals-Schaden besonders profitieren

Eine neu erforschte Hitbox hat das Potenzial, in Call of Duty: Warzone die Waffen-Meta ordentlich aufzumischen. MeinMMO zeigt euch 3 Waffen, die Teil der erweiterten Waffen-Meta sind und einen starken Hals-Multiplikator haben.

Was ist Hals-Schaden? Jede Waffe in Call of Duty: Warzone besitzt einen Wert für den Basis-Schaden, der sich durch verschiedenen Multiplikatoren verändert, je nachdem, wo ihr euren Gegner am Körper trefft – welche Hitbox ihr erwischt.

Lange ging man davon aus, dass es in Warzone nur 4 Bereiche mit einem eigenen Multiplikator gibt – Brust, Bauch, Kopf und Gliedmaßen. Doch nun kennen wir auch noch einen 5. Bereich: eine Hitbox am Hals.

Diese Hitbox sitzt genau zwischen der Brust und dem Kopf und erlaubt euch damit mehr Schaden im oberen Brust-Bereich zu verteilen, ohne direkt auf Headshots gehen zu müssen. Für viele Spieler ist besonders der Brust-Bereich das Ziel mit Tendenz Richtung Headshots. Zielt ihr also eh schon etwas höher, dann sind Treffer in der Hals-Hitbox durchaus wahrscheinlich, auch wenn der Bereich ziemlich klein ist:

Grün: Gliedmaßen / Gelb: Bauch / Rot: Brust / Blau: Kopf / Hellblau: Hals – Quelle: YouTube

Was bringt mir Hals-Schaden? Da so gut wie jede Waffe in Warzone mit anderen Multiplikatoren kommt, profitieren manche Waffen von der Hitbox mal mehr, mal weniger. Der „Hals-Multiplikator“ ist da keine Ausnahme, sondern sogar eher ein Ausreißer. Die Multiplikatoren unterscheiden sich teilweise stark und manche Waffen verursachen am Hals einfach nur den Brust-Schaden, andere den vollen Headshot-Schaden.

Der „Erforscher“ dieser Mechanik, TrueGameData, hat nun in einem neuen Video seine Meta-Waffen gezeigt und geht auch besonders auf den Hals-Schaden ein. MeinMMO stellt euch 3 seiner Top-Waffen mit Hals-Schaden kurz vor und zeigt die Vorteile des Bonus-Multiplikators. Das englische Video von TrueGameData binden wir euch hier ein:

XM4 – Maximaler Schaden auf Kopf und Hals

Was kann die Waffe? Die XM4 musste in den letzten Monaten einige Anpassungen durchstehen und fiel nach einer Hoch-Phase wieder stark ab. Doch dank der neuen Infos zum Hals-Schaden dürfte die XM4 nun wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das Sturmgewehr ist äußerst vielseitig und kann auf alle Entfernungen gespielt werden.

Wie stark ist der Hals-Schaden? So stark wie Headshot-Treffer, was 50 % mehr Schaden bei der XM4 bedeutet. Statt mit 30 Schaden schlagen Hals-Treffer mit 45 Schaden beim Gegner ein. Der Headshot-Bereich ist dadurch deutlich größer.

Braucht ihr normalerweise 9 Treffer im ersten Schadenbereich, reichen mit einem Hals-Treffer schon 8 Kugeln – TTK sinkt von 666 auf 583 Millisekunden. Das gilt auch für die Reichweite – nur 1 Treffer in Hals oder Kopf verringert die TTK von 749 auf 666 Millisekunden.

Warzone XM4 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 13,5″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 60-Schuss

Krig 6 – Endlich ein guter Grund für die große Beliebtheit

Was kann die Waffe? Das Sturmgewehr erfreut sich aktuell großer Beliebtheit und das liegt besonders an ihrem einfachen Handling. Schraubt ihr den großen Lauf zusammen mit dem Feldagenten-Griff an die Krig 6, bleibt kaum noch Rückstoß übrig.

Wie stark ist der Hals-Schaden? Die Krig 6 ist für die großen Distanzen gedacht und verursacht in ihrem 2. Schadensbereich 27 Schaden auf die Brust. Ein Kill braucht damit 10 Schuss. Hals-Treffer erhöhen den Schaden auf 32 pro Treffer und erwischen 2 Kugeln die Hals-Hitbox, verringert ihr die Time-to-Kill (TTK) von 828 auf 736 Millisekunden.

Warzone Krig 6 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 15″ CMV, Militär

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: STANAG 60-Schuss

OTs 9 – Braucht den Multiplikator nicht, hat ihn aber

Was kann die Waffe? Die OTs 9 ist ein starker Nahkämpfer und kann dank einer niedrigen Time-to-Kill überzeugen. Im ersten Schadensbereich übertrumpft die OTs sogar alle Maschinenpistolen-Konkurrenten und bleibt auf den kürzesten Entfernungen auch gut kontrollierbar.

Wie stark ist der Hals-Schaden? Wie bei der XM4 hat die OTs vollen Headshot-Schaden auf den Hals. Trefft ihr sonst nur die Brust oder Bauch, verringern 2 Treffer auf den Hals die TTK von starken 494 auf überragende 424 Millisekunden. Ihr braucht dann statt 8 nur noch 7 Treffer.

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Laser: GRU-5mw-Laser-Markierer

Visier: Mikroflex LED

Unterlauf: Schleifschalen-Griff

Magazin: Schnelles VDV 40-Schuss-Magazin

Knapp 1,5 Jahre nach dem Release ist das Mysterium um den Extra-Schaden unter dem Headshot-Bereich gelüftet und hat das Potenzial, großen Einfluss auf die Meta zu nehmen. Seit dem Start der Warzone konnten sich immer mal wieder Meta-Waffen durchsetzen, die auf dem Papier eigentlich schlechter waren als die direkte Konkurrenz.

Der Hals-Schaden war wohl Teil dieser Entwicklungen und zeigt, dass am Ende doch oft das „Spielgefühl“ einer Waffe entscheidet und nicht nur die blanken Zahlen. Zumindest bis jetzt.

Übrigens, wenn ihr auch schonmal daran gedacht habt, Artikel über Call of Duty oder andere Shooter zu schreiben: Wir suchen derzeit Verstärkung für unser Shooter-Team von MeinMMO.