CoD Warzone: Neue Waffen aus Vanguard treffen absichtlich nicht korrekt – Team plant Überarbeitung

Durch das Pacific-Update wurde Call of Duty: Warzone stark überarbeitet. Neben einer neuen Map kamen auch die Waffen aus CoD: Vanguard ins Spiel. Die jedoch haben den sogenannten Bloom im Gepäck. Der sorgt dafür, dass Kugeln an einem anderen Ort landen, als den, den ihr eigentlich anvisiert hat. Bloom wurde zwar mit dem neusten Update reduziert, doch ist noch immer in schwächerer Form in Warzone aktiv.

Was ist das Problem mit dem Bloom? Die Kugeln aus den Waffen von CoD: Vanguard haben eine große Streuung. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt den Ort treffen, den ihr gerade anvisiert, sondern davon mit einer gewissen Streuung abweichen. Der sogenannte Bloom hat nun durch das Pacific-Update seinen Weg in die Warzone gefunden.

Dort sind die Waffen für gewöhnlich recht treffsicher. Erst auf größere Entfernungen oder bei bestimmten Waffen erkennt man eine größere Streuung.

Die Probleme bei den neuen Waffen in CoD Warzone waren so groß, dass direkt mit dem ersten Patch ein Hotfix kam. Der hat nicht nur alle Waffen aus Vanguard im Schaden verstärkt, sondern auch die Streuung reduziert. Ganz entfernt haben die Entwickler sie jedoch nicht.

Doch das soll in Zukunft noch kommen.

Streuung der Kugeln von über 172 Pixel

Wie schlimm war der Bloom vor dem Patch? Auf dem YouTube-Kanal TrueGameData wurde die Streuung der Waffen genau analysiert. Dazu wurde die Abstand von 57 Metern gewählt und immer auf die gleiche Position mit 10, manchmal 11, Schüssen geschossen:

Einige Waffen kommen auf einen Abstand von über 100 Pixeln

Den größten Bloom-Effekt hatte die PPSH-41 mit 172 Pixeln

Zum Vergleich: Charaktere in Warzone sind bei der Entfernung etwa 150 Pixel groß

Die Sniper-Waffen aus Vanguard sollen jedoch recht präzise getroffen haben

Der Bloom kam bei den Spielern nicht gut an. Sie fühlten sich um ihren Skill betrogen, da es reiner Zufall war, ob sie einen Feind getroffen haben oder eben nicht.

Wie ist es nach dem Patch? In den Patch Notes heißt es, dass der “Bloom drastisch bei allen Waffen aus Vanguard reduziert wurde”. Die Änderungen gelten übrigens nur für die Warzone, nicht für Vanguard selbst.

Allerdings beschweren sich im reddit noch immer viele Spieler darüber, dass die Streuung zu groß sei.

Am Samstagabend etwa beschwerte sich der Nutzer Sorby420 im reddit und fragte: “Ist das die neue Bloom-Mechanik oder sind es einfach schlechte Server? Es fühlt sich an, als würde das in jedem Gulag passieren.”

Passend dazu zeigte er ein Video, wo er seinen Kontrahenten im Gulag nicht treffen konnte, obwohl er direkt auf den Kopf schoss.

Bloom wird komplett aus Warzone entfernt, doch das kostet Zeit

Was sagen die Entwickler zu einer Entfernung von Bloom? In den Patch Notes heißt es, dass sie gerade an einer Anpassung arbeiten. Doch die kostet Zeit und muss getestet werden, da die Balance der Waffen an den jeweiligen Bloom geknüpft ist:

In Zukunft werden wir Bloom komplett aus den Vanguard-Waffen entfernen. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da wir angemessene Nachteile bestimmen müssen, um die Entfernung von Bloom auszugleichen, die von jeder einzelnen Waffe und der Art der Aufsätze abhängen.

Wann genau die Änderung vorgenommen wird, ist also noch nicht bekannt.

Wer bereits jetzt stark in der Warzone unterwegs sein will, kann sich hier die besten Waffen samt Setups anschauen:

