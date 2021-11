Die seltenste Waffe in CoD: Vanguard hätte in Wahrheit kaum schlimmer sein können

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Das Ziel, eine „heroisches letztes Aufgebot“ zu schaffen, das im Augenblick des Untergangs noch die Kriegswende erstreitet, konnte in keiner Weise erreicht werden. Dafür verloren noch Tausende ihr Leben in einer Zeit des Krieges, als eigentlich schon alles verloren war.

Man sollte den Feinden so herbe Verluste zufügen, dass diese sich am Ende noch auf für das Reich profitable Friedensverhandlungen einlassen würden.

Der Volkssturm sollte laut Reichspropagandaminister Joseph Goebbels in einem letzten, heroischen Aufbäumen den an allen Fronten vorrückenden Alliierten noch einmal den „fanatischen Siegeswillen des deutschen Volkes“ vor Augen führen.

Was war der Volkssturm? Der sogenannte „Volkssturm“ war einer der letzten verzweifelten Versuche der Nazis, die bevorstehende Niederlage noch irgendwie in eine Art „Unentschieden“ zu verwandeln.

Vollautomatisches Schießen, wie bei der MP40 oder dem STG44 (das erste echte Sturmgewehr), war schon aufgrund des hohen Rückstoßes bei dieser Waffe keine allzu gute Idee. Der Name „Volkssturmgewehr“ ist also eher als „Volkssturm-Gewehr“ statt „Volks-Sturmgewehr“ zu lesen.

Das, was im Spiel als „Volkssturmgewehr“ bekannt ist, war in Wahrheit das sogenannte „Volkssturmgewehr-Spezial“, auch bekannt als Volksgewehr, „VG 1-5“ oder „VG-45“, wobei VG sowohl für „Volksgewehr“ als auch „Versuchsgerät“ stehen kann. Es wurde ab Ende 1944 von der NS-Waffenschmiede der Willhelm-Gustloff-Werke in Berlin gefertigt.

Wer schreibt hier? Jürgen Horn ist nicht nur Shooter-Fan, sondern auch großer History-Nerd. Gerade die Geschichte des 2. Weltkriegs ist ihm wohlvertraut und daher hat sich Jürgen schon von Anfang an über die seltsamen Design-Entscheidungen bei den Waffen in CoD Vanguard gewundert. Der Artikel hier soll etwas Licht auf die Hintergründe zu einer der Waffen im Spiel werfen.

Im Multiplayer-Modus von CoD Vanguard gibt es sieben Sturmgewehre. Das letzte davon, das ihr auf der Maximalstufe der regulären Ränge freispielt, ist das „Volkssturmgewehr“. Es ist also die allerletzte Waffe in der Release-Version, die ihr im Spiel freischaltet.

