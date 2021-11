MP40 ist aktuell die stärkste Waffe in CoD Vanguard – „Sie ist kaputt, deswegen nutzen sie alle“

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Bleibt das so? Die Aufsatz-Kombination ist viel zu stark und ein Nerf dürfte schon bald kommen. Derzeit gibt es dazu aber noch keine Ansage aus Richtung der Entwickler. Rockt also das fiese Setup, bevor es verschwindet.

Ansonsten spielt sich diese Aufsatz-Kombination äußerst stabil und einfach. Selbst ohne das OP-Setup ist die MP40 deshalb sehr beliebt und in den ersten Wochen von Vanguard eine der Waffen, die man am häufigsten sieht.

Die MP40 ist schon seit dem Release eine der beliebtesten Waffen in Call of Duty: Vanguard. Das liegt zum einen daran, dass die Maschinenpistole gleich zum Start zur Verfügung steht. Zum anderen liegt es jedoch an ihrer unglaublichen Stärke.

Call of Duty: Vanguard hat ein unfassbar starkes Setup für die Maschinenpistole MP40, mit dem ihr eure Gegner mit nur 2 Schüssen in den Respawn schickt. Um von den 2-Schuss-Kills zu profitieren, braucht ihr allerdings einen Headshot – oder einen Schuss ins Knie.

