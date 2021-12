Bei Activision Blizzard kommt es gerade wieder zu dutzenden Kündigungen. Viele Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung werden entlassen.

Ein neuer Tag, eine neue negative Schlagzeile von Activision Blizzard. Passend zum Beginn der Adventszeit ist man bei Activision Blizzard gerade dabei, eine Reihe von Mitarbeitern zu entlassen. Über ein Dutzend wurde bereits gekündigt, andere bangen noch um ihren Job.

Was ist passiert? Wie aus einem Bericht von The Washington Post hervorgeht, werden in der Zeit vom 3. Dezember bis zum 8. Dezember einige Mitarbeiter von Raven Software zu privaten Gesprächen gebeten. Dabei geht es darum, ob die Mitarbeiter gekündigt werden oder aber in eine Festanstellung übergehen. Bereits über ein Dutzend der Mitarbeiter in der Qualitätssicherung – mehr als ein Drittel dieses Bereiches – wurde bereits über die Kündigung informiert.

Raven Software ist ein Studio von Activision Blizzard und vor allem für Spiele wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und die „Call of Duty: Warzone“ verantwortlich.

Was die die Qualitätssicherung?

Die Mitarbeiter in der Qualitätssicherung, oft auch nur „QA“ genannt, sind im Grunde Spieletester, die Inhalte auf Herz und Nieren prüfen. Sie verfassen Fehlerberichte und spielen häufig einige Passagen wieder und immer wieder, um möglichst alle Eventualitäten zu erproben und Fehler oder Probleme zu entdecken, die den Entwicklern womöglich nicht aufgefallen sind.



QA-Mitarbeiter sind wichtig für die allermeisten Spiele, haben aber oft den unberechtigten Ruf, dass ihre Arbeit ja nur daraus bestehe, Videospiele zu spielen.

„Es ist peinlich für Activision Blizzard zu arbeiten“

Ein anonymer Mitarbeiter erklärte gegenüber dem Washington Post, dass man sich „verletzt und verraten“ fühle. Die meisten der Mitarbeiter, die zu Meetings einberufen wurden, habe man entlassen und ihnen dazu noch gesagt, dass sie „nichts falsch gemacht haben“.

Austin O’Brien, einer der Community Manager von Raven Software erklärte auf Twitter, dass er sich „ausgebrannt fühle“.

Er sagt:

Meinen Freunde in der QA bei Raven wurde über Monate hinweg versprochen, dass Activision daran arbeitet, eine bessere Bezahlstruktur zu schaffen und ihre Löhne zu erhöhen. Heute wurden, einer nach dem anderen, wichtige Team-Mitglieder in Besprechungen gerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie entlassen werden.

Offenbar wussten nicht einmal die Projektleiter in der QA von den bevorstehenden Kündigungen, wie ein weiterer Mitarbeiter (Evan Avillanoza) berichtet:

Unser Team ist zerstört und absolut niemand wird arbeiten wollen, selbst wenn sie befördert werden. Ich habe ohnehin mit dem Gedanken gespielt zu gehen, aufgrund des Rufes, den Activision in der Vergangenheit erworben hat und ich will diese Firma einfach nicht länger unterstützen. … Meiner Meinung nach ist es peinlich, für Activision zu arbeiten.

Die betroffenen Mitarbeiter arbeiten noch bis zum 28. Januar für Activision, können aber bereits vorher die Firma verlassen, wenn sie das möchten.