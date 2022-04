Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was passiert später in der Season? Im Laufe der Season kommen noch 2 weitere Waffen ins Spiel: die Nahkampfwaffe „Sledgehammer“ und die Maschinenpistole „H4 Bixen“.

Außerdem stehen Verbesserungen beim Audio und ein neues Balancing beim Aim-Assist für Controller an. Es ist aber noch unklar, ob das bereits in Season 3 kommt.

Was ist das Highlight der Season? Am 11. Mai startet die „Operation: Monarch“. Das zeitbegrenzte Event bringt einen besonderen Spielmodus zu Warzone, der die Filmmonster Godzilla und King Kong über Caldera wandern lässt.

Wann startet die neue Season? Die neue Season 3 von Call of Duty: Warzone nennt sich „Classified Arms“ und startet am 27. April um 18 Uhr unserer Zeit.

