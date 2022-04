CoD Warzone: Roadmap der Monster-Season 3 ist online – Zeigt bisher größte Map-Änderungen auf Caldera

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Der neue Gulag Hold ist ein symmetrisches Kampffeld im Bauch eines Schiffes, mit einem großen Bereich in der Mitte und geschützten Gängen an den Seiten.

Doch schon zum Start der Season am 27. April gehen Map-Änderungen online, es gibt neue Waffen und einen frischen Gulag. Wir fassen die Inhalte kurz für euch zusammen. Für einen tieferen Einblick in die neue Season, besucht unser großes Special zur Season 3 .

Was bringt Season 3 zu Warzone? Die neuen Season nennt sich „Classified Arms“ und steht voll im Zeichen der Riesen-Monster Godzilla und King Kong. Am 11. Mai startet das Event „Operation Monarch“.

Die neue Season 3 vom kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone startet 27. April um 18 Uhr. Durch die Veröffentlichung der Roadmap ist nun auch klar, was euch konkret erwartet:

