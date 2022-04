CoD Warzone: Bunker Code für Golden Vault – So sichert ihr euch jetzt Spitzen-Loot

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Entwickler reagieren auf Tresor-Glitch: Das Öffnen der Tresore benötigt einige Schritte und nimmt dementsprechend Zeit in Anspruch. Diese ist in Warzone aufgrund feindlicher Spieler generell begrenzt.

Für die Golden Vaults in Warzone gibt es auf Rebirth Island drei Standorte. Der erste Tresor befindet sich zwischen den Docks und dem Biowaffenlabor (Bioweapon Labs) an der Nordwestküste der Insel.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Twitter-Kanal @ModernWarzone zeigt euch außerdem ein hilfreiches Video, in dem ihr die einzelnen Schritte in der Praxis sehen könnt.

Was sind Golden Vaults? Golden Vaults sind Tresore, die High-Tier-Loot versprechen, wenn ihr sie in CoD Warzone auf Rebirth Island öffnet. Insgesamt gibt es davon drei Stück auf der Map.

In Call of Duty: Warzone gibt es jetzt drei Golden Vaults. Wenn ihr die Tresore öffnet, erhaltet ihr High-Tier-Loot. MeinMMO verrät euch, was ihr machen müsst, um das Easter Egg zu knacken.

Insert

You are going to send email to