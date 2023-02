Spieler von CoD MW2 gibt sich 600 Stunden Grind für Waffen-Herausforderung- Kassiert winzige Belohnung

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Viele im Thread sind sich einig, dass die Belohnung und der Aufwand in keinem Verhältnis zueinander stehen. Auch mit Blick darauf, wie toxisch manche Spieler werden, wenn sie an ihren Waffen-Challenges arbeiten .

User „LazyAnonBoner“ rechnet vor, dass Anddree98 abzüglich 7 Stunden Schlaf, Arbeit und Zocken nur 3 Stunden am Tag übrig hätte, um irgendetwas anderes zu machen als CoD zocken. Es wird darüber gesprochen, ob das überhaupt möglich ist und was man davon halten soll.

Allerdings dreht sich die größte Diskussion im Thread erst mal gar nicht um den Talisman. Viele User wollen darüber reden, dass Anddree98 seit Release fast 600 Stunden in MW2 gesteckt hat. Er schreibt dazu, dass er an Werktagen rund 11 Stunden für die Arbeit unterwegs ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beim Einstieg in Call of Duty: Modern Warfare 2 dreht sich alles um Waffen-Level. Man braucht schnell die wichtigsten Aufsätze, die stärksten Waffen und natürlich einen Fancy-Waffenskin.

Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet massenhaft Gameplay-Herausforderungen, mit denen man sich Cosmetics freispielen kann. Einzelne Waffen bieten etwa Edelmetall-Skins oder Polyatomar-Tarnungen. Doch was passiert, wann man alle Waffen bis zum Rand vollgrindet?

Insert

You are going to send email to