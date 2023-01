Die Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 geht am 15. Februar an den Start. CoD hat selbst bereits einige Infos verraten und es gibt auch Leaks zum nächsten Content-Zyklus. MeinMMO sammelt alle bekannten Infos zum Content und dem Update in der Übersicht.

Call of Duty versteht sich heutzutage als Service-Game und bringt regelmäßig kostenlose, neue Inhalte zu seinen aktuellen Spielen. Als Nächstes steht die Season 2 für Modern Warfare 2 und Warzone 2 an – die startet am 15. Februar und damit später als erwartet.

Hier findet ihr alle wichtigsten Infos zur nächsten Season:

So ist bereits bekannt, dass Warzone 2 eine neue, kleine Karte für den Wiederbelebungs-Modus aus Warzone 1 bekommt. Allerdings gibt es noch keine Roadmap und auch keinen Trailer zur Season 2. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Bitte beachtet: Einige Informationen im Artikel basieren auf unbestätigten Leaks. Diese Infos solltet ihr mit Vorsicht behandeln – Entwicklungsprozesse sind dynamisch und bestimmte Dingen können sich ändern. Zudem gibt es nur selten eine Garantie, dass geleakte Infos wirklich echt sind.

Wann startet Season 2? Call of Duty hat bereits bestätigt: Season 2 geht am 15. Februar 2023 online.

Wie groß ist der Download? Das lässt sich bei der aktuellen Info-Lage schwer einschätzen. Da eine neue Warzone-Map kommt, könnte zumindest beim Battle Royale ein etwas größerer Download um die 10 GB anstehen.

Gibt es einen Preload? Dazu gibt es bisher keine Infos, aber die letzten Seasons haben immer einen Preload angeboten – wenn auch nur kurz vor dem Start.

Was steckt in Season 2? Wir listen euch kurz die einzelnen Content-Punkte auf, aufgeteilt in Leak und Offizielles:

Offiziell Neue, kleine Map für Warzone 2 Resurgence- / Wiederbelebungs-Modus für Warzone 2 Ranked-Modus für Modern Warfare 2 Neue Maps, Waffen, Modi für MW2 Frischer Battle Pass

Leaks Japanisches Thema Map: Castle Operator: Ronin Modus MW2: Cranked / Aufgeputscht Modus WZ2: Plunder / Beutegeld Waffen: AA-12 (Shotgun) und Armbrust



Allerdings ist selbst beim offiziellen Content unklar, was davon bereits zum Season-Start verfügbar sein wird und welche Teile davon erst zur Mid-Season kommen. Allerdings ist der Ranked-Modus für CoD MW2 für den Season-Start geplant.

Weiter unten schlüsseln wir die einzelnen Punkte für euch auf.

CoD MW2: Season 2 – Content

Was bringt Season 2 für CoD MW2? Sicher ist bereits das übliche Season-Paket aus neuen Maps und Modi. Wir rechnen zum Start mit 2 neuen 6vs6-Maps, womöglich ist eine davon allerdings ein Remake einer CoD-Map von früher.

Leaks behaupten, dass die Map „Castle“ kommt und die Season 2 ein japanisch angehauchtes Thema verfolgt. Die Map war bereits in CoD: Vanguard (2021) verfügbar, kam aber ursprünglich schon in CoD: Wolrd at War (2008).

Auch die PvE-Komponenten von CoD MW2 dürften frischen Content bekommen. Möglich ist ein neuer PvE-Raid, sowie kleinere Missionen für den SpecOps-Modus.

Zudem könnt ihr direkt zum Start der Season mit dem Ranked-Modus rechnen. Andere als bei der „Freien Spielsuche“, liegt der Fokus im Ranked-Modus auf dem Skill der Spieler – Siege lassen euch aufsteigen, Niederlagen absteigen. Hier könnt ihr prüfen, wie das in CoD: Vanguard ablief.

Im Trailer bekommt ihr einen Eindruck von den neuen PvE-Raids:

CoD Warzone 2: Season 2 – Content

Was bringt Season 2 für Warzone 2? Sicher sind bereits eine neue, kleine Map und der Resurgence-/Wiederbelebungs-Modus. Leaks sagen, auf dieser kleinen Map findet ihr auch das Castle aus der gleichnamigen CoD-Map.

Zudem soll man die Map bereits jetzt am Horizont der aktuellen Warzone-Map sehen:

Sieht man hier bereits die neue Map? Quelle: imgur.com

Eine kleine Map zusammen mit den Wiederbelebungs-Modi gehören zu den größten Community-Wünschen in Warzone 2. Möglich wäre jedoch, dass die beiden Features nicht zeitgleich kommen.

Des Weiteren wurden Änderungen beim Gulag, dem Looten und den Loadouts angekündigt. Das ist von den Entwicklern bestätigt, aber noch nicht konkretisiert worden.

Leaks räumen zudem die Möglichkeit ein, dass Beutegeld wieder zur Warzone zurückkehrt. Der Modus war Teil von Warzone 1 und eine gute Möglichkeit zum Waffen-Leveln, Kill sammeln und abschalten – ohne den Battle-Royale-Druck.

Auch der DMZ-Modus dürfte neuen Content erhalten. Neue Fraktions-Missionen, womöglich ein weiteres Gebiet. Da es allerdings der erste Season-Start für den DMZ-Modus ist, lässt sich aktuell nur schwer sagen, in welche Richtung es hier weitergeht.

Spielt Warzone 2 überhaupt noch jemand? So habt ihr abgestimmt

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Battle Pass / Waffen

Wann startet der Battle Pass? Zusammen mit der Season 2 am 15. Februar. Bis dahin könnt ihr weiter den Pass der Season 1 vollspielen.

Was ist der Battle Pass?

Ihr tauscht Spielzeit gegen exklusive Cosmetics, die es nur über den jeweiligen Battle Pass einer Season gibt. Der Pass kostet 1.100 CoD-Points (rund 10,- €) und lässt euch über 100 Items erspielen, darunter Cosmetics, aber auch XP-Token oder CoD-Points.

Es gibt auch ein paar kostenlose Stufen, die sich alle Spieler freispielen können – darunter die neuen Waffen. Aber die meisten Stufen sind hinter der Bezahlschranke von 1.100 CoD-Points.

Doch das System hat auch ein paar Änderungen durchgemacht, die wir hier genauer erklären: Der Battle Pass von CoD MW2 & Warzone 2 ist jetzt eine Landkarte – Mit mehr Auswahl und mehr CoD-Points.

Was steckt im Battle Pass? Jeder Battle Pass bietet euch andere Items. Doch wir listen euch hier eine Übersicht der Item-Typen, die im Pass enthalten sein können:

2 neuen Waffen für Warzone

Ein neuer Operator

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays und Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

1.400 CoD-Points

Sobald die konkreten Items bekannt sind, findet ihr mehr dazu auf hier auf MeinMMO.

Wer wird Poster-Boy / Poster-Girl der Season 2? Jede Season kommt mit einem Thema und einem eigenen Operator, der die Story vorantreibt.

Leaks zeigten ein japanisches Thema mit zwei Operator, die es bisher nicht in CoD MW2 und Warzone 2 gibt. So könnte „Ronin“ ins Spiel kommen, der auf dem YouTuber Tu Lam basiert.

Welche Waffen kommen neu dazu? Auch hier gibt es bereits Leaks, aber noch keine Versprechungen. Demnach könnte eine Shotgun (AA-12 / Vepr-12) und die Armbrust ins Spiel kommen.

Das war unsere große Übersicht zu Season 2. Habt ihr Fragen oder Meinungen, dann rein damit in die Kommentare. Sobald es neue Infos gibt, bringen wir den Artikel zeitnah auf den neusten Stand.

