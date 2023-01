Spielt Warzone 2 überhaupt noch jemand? So habt ihr abgestimmt

Kommt man als Neueinsteiger in Genshin Impact noch mit? Wir haben euch in einem kleinen Video eine Übersicht zusammengestellt.

Für mich ist Warzone 2.0 auch ‚tot‘, das liegt daran, dass es keinen Beutegeld-Modus mehr gibt, und auch kein Rebirth Island. Battle Royal war und ist für mich und meine Kumpels einfach ein langweiliger Modus, daher spielten wir nur Beutegeld (Plunder) und Rebirth Island. Warzone 2.0 haben wir daher seit 1 Monat nicht mehr gespielt, auch DMZ ist leider nicht so interessant und spannend wie am Anfang noch gehofft.

Hier nochmal die Ergebnisse in der Übersicht in absteigender Reihenfolge:

Zudem zeigt die Umfrage, dass 321 (16,68 %) von euch Warzone 2 gar nicht spielen, dafür aber in anderen CoD-Modi aktiv sind. Lediglich 304 (15,79 %) der befragten MeinMMO-Leser sagten, sie spielen aktuell gar kein Call of Duy.

So sehen eure Antworten aus: Nachdem wir insgesamt 1.925 Abstimmungen erhalten haben, zeigt uns die Umfrage, dass ein Großteil der Befragten derzeit Call of Duty: Warzone 2 spielt.

Call of Duty: Warzone 2 ist seit November 2022 auf dem Markt. Jetzt wollten wir von MeinMMO von euch wissen, ob ihr den Shooter spielt. So habt ihr abgestimmt:

