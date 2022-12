Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Das waren alle wichtigen Spawns für den DMZ-Modus von Warzone 2. Wie findet ihr die DMZ so? Habt ihr immer noch euren Spaß daran und wenn ja, klappert ihr auch andere Gegner ab oder sammelt ihr fleißig Waffenkoffer? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Damit minimieren sie ihre Konkurrenz und haben es so leichter, entweder Waffenkoffer oder sogar die neue M13B zu sichern . Wenn ihr also einer der roten Spawns erwischt, könnte es sein, dass ihr auf eurem Weg ins Landesinnere schon von Campern erwarten werdet, die euch einfach umnieten.

Dieses Vorwissen gibt euch einen starken Vorteil im Match und kann darüber entscheiden, ob ihr erfolgreich entkommen könnt oder nicht. Seid also top informiert und merkt euch einige Spawnpunkte. So könnt ihr eure Gegner abklappern und leichter verfolgen.

Wo spawnt man im DMZ? Wer den DMZ-Modus das erste Mal startet, wird an irgendeinen Ort zum Beginn eines Matches hingesetzt. Von da an beginnt eure Reise nach Vorräten, Geld und vor allem Waffen und Rüstung. Diese Spawnpunkte jedoch sind fix von den Entwicklern vorgegeben.

In Call of Duty Warzone 2 werdet ihr für den DMZ-Modus nicht zufällig auf Al Mazrah abgeworfen. Es existieren fixe Spawnpunkte, die jeder Spieler kennen sollte. Wir zeigen euch alle Spawns und warum sich einige Orte eher lohnen als andere.

Insert

You are going to send email to