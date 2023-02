Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

New full premium release in 2023? pic.twitter.com/SUPbwMtxp0

Unter dem Ankündigungs-Tweet der Roadmap finden sich viele Kommentare darüber, dass wieder keine neuen 6vs6-Maps ins Spiel kommen ( via twitter.com ). „Dome“ gab es schon in früheren CoD-Spielen und „Valderas Museum“ war bereits Teil der Beta-Phase von MW2.

Ansonsten startet der frische Battle Pass am 15. Februar und die maximale Level-Stufe steigt auf 500 (Prestige 10). Anders als in den letzten Jahren levelt ihr einfach weiter, ohne einen Reset bei jeder Season.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Hier findet ihr eine Übersicht der Inhalte und eine erste Einschätzung von Teilen der Community. Möchtet ihr auch wissen, was abseits des Contents für Änderungen anstehen und welche Details bereits zum Update bekannt sind, checkt unser großes Special zu Season 2 von Call of Duty .

Season 2 startet am 15. Februar und bringt neuen, kostenlosen Content zu Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2. Jetzt ist die Roadmap online und zeigt die konkreten Inhalte des nächsten Content-Zyklus.

Insert

You are going to send email to