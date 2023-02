CoD Warzone 2 bricht mit alten Schadens-Regeln – Manche Waffen sind 40 % stärker als im Multiplayer von CoD MW2

Der YouTuber “TrueGameData” ist dem Gerücht auf den Grund gegangen, dass die Waffen in Call of Duty: Warzone 2 und im Multiplayer des Shooters unterschiedliche Schadenswerte haben. Tatsächlich zeigen seine Tests, dass eine Waffe in der Warzone deutlich mehr Schaden verursacht.

Was hat “TrueGameData” getestet? Gerüchte über unterschiedliche Schadenswerte der Waffen in der Warzone und dem Multiplayer gibt es schon seit einiger Zeit. Immer wieder spekulierten Teile der Community, dass die Entwickler heimlich an den Schadenswerten oder der Treffer-Erkennung schrauben.

Der bekannte Streamer TimTheTatman glaubt zum Beispiel, dass bessere Spieler beim Schießen einen Nachteil haben.

Der Warzone-Experte TrueGameData ging einem dieser Gerüchte jetzt auf den Grund. Er testete verschiedene Waffen und deren Schaden in der Warzone und die Ergebnisse einer Pistole überraschten ihn.

Der “Resurgence-Mode” kommt mit Season 2 zur Warzone zurück und eine neue kleine Karte gibt es auch. Den Trailer zu “Ashika Island” könnt ihr euch hier ansehen:

Test bestätigt unterschiedliche Schadensprofile

Was zeigen die Tests? TrueGameData testete zunächst die X12 und deren Wirkung auf Gegner mit Rüstungsplatten. Das ist die Waffe, die man beim Start in die Warzone zur Verfügung hat.

Der Schaden jeder Waffe in Call of Duty lässt sich in verschiedene Schadensbereiche einteilen. Grundsätzlich gilt, dass eine Waffe weniger Schaden verursacht, je weiter ihr von eurem Ziel entfernt seid.

Auf die maximale Entfernung für Pistolen, sprich alle Entfernungen größer als 15 Meter, verursacht die X12 bei einem Brusttreffer und 2 Panzerplatten in der Warzone 41 Schaden. Auf Entfernung zwischen 15 und 9 Metern verursacht sie 52 Schaden und auf Entfernungen kürzer als 9 Meter verursacht sie sogar 62 Schaden. Zum Vergleich: 62 Schaden entspricht einem Kopftreffer mit der X12 im Multiplayer.

Die Werte sind also deutlich höher als im Multiplayer. Dort verursacht die Pistole auf maximale Entfernung nur 29 Schaden, auf mittlere Entfernung 36 Schaden und im Nahbereich 42 Schaden. Die Tests zeigten außerdem, dass es bei der X12 keine Rolle spielt, ob euer Gegner Panzerplatten ausgerüstet hat. Die Schadenwerte blieben in diesem Fall unverändert.

Möchtet ihr euch die Analyse selbst ansehen, findet ihr hier das englische YouTube-Video von TrueGameData:

Es geht nicht nur um Pistolen

Verursachen andere Waffen ebenfalls mehr Schaden? Neben der Pistole X12 hat der YouTuber auch noch eine Handvoll weiterer Waffen getestet. Für mehr reichte laut seinen Angaben die Zeit nicht. Schließlich mussten die Versuche unter realen Bedingungen in einer öffentlichen Runde Warzone stattfinden.

Obwohl sich die Tests äußerst schwierig gestalteten, konnte der Experte eine Maschinenpistole, ein LMG und ein Sturmgewehr testen. Der Schaden der Icarus, der VEL und der TAQ-56 stimmte mit dem Schadensprofil der Waffen im Multiplayer überein.

Neben der X12 verhielt sich einzig die M4, ein weiteres beliebtes Sturmgewehr, anders als im Multiplayer. Diese Waffe verursachte in der Warzone im Schnitt 4 Schadenpunkte mehr. Die Abweichung bei der M4 ist allerdings wesentlich geringer als bei der Pistole.

TrueGameData geht deshalb davon aus, dass hier unbekannte Faktoren eine Rolle spielen.

Waffe in Warzone stärker, damit Feuergefechte fairer werden

Warum ist eine Pistole in der Warzone stärker? In den Kommentaren unterhalb des YouTube-Videos von TrueGameData diskutiert die Community über die Ergebnisse des Tests. Viele Zuschauer glauben, dass die veränderten Schadenswerte der X12 auf den Umstand zurückzuführen sind, dass die Spieler mit dieser Waffe in die Warzone starten.

Die Entwickler hätten die Pistole demnach verstärkt, um Spielern unter die Arme zu greifen. Die Pistole fügt mehr Schaden zu, damit Spieler gegen Feinde eine Chance haben, die bereits eine bessere Waffe vom Boden aufgehoben haben.

Übrigens gab es bereits in Warzone 1 zum Teil Abweichungen bei den Schadenswerten – Sturmgewehre besaßen einen dritten Schadensbereich, verursachten auf Entfernungen daher weniger Schaden als im Multiplayer. Ansonsten waren die Profile jedoch gleich.

Obwohl die Theorie aus der Community durchaus einleuchtend klingt, gibt es vonseiten der Entwickler keine offizielle Bestätigung.

Der Content-Creator TrueGameData ist jedenfalls der Meinung, dass es noch weitere Waffen geben könnte, deren Schadensprofil vom Multiplayer abweicht. Dafür sind aber weitere Tests nötig.

