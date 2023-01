CoD Warzone 2: Streamer zeigt Beweise, dass bessere Spieler beim Schießen Nachteile haben

In Call of Duty: Warzone 2 gibt es die Theorie, dass die Schüsse von besseren Spielern schlechter erkannt werden. Ein Streamer zeigt jetzt „Beweise“.

Um wen geht es?

Tim „TimTheTatman“ Betar ist ein 32-jähriger US-Amerikaner, der auf YouTube streamt.

Auf der Plattform hat er 4,82 Millionen Abonnenten und überträgt dort in erster Linie Gameplay verschiedener Shooter, allen voran CoD Warzone 2.

Vor seinem Wechsel zu YouTube zählte TimTheTatman zu den 10 größten Streamer auf Twitch

Schüsse von besseren Spielern werden angeblich nicht als Treffer gewertet

Um welche Nachteile geht es? In einem Video geht TimTheTatman auf die Theorie ein, dass es in CoD Warzone 2 eine sogenannte „Skill-basierte Trefferregistrierung“ gibt und sagt, dass er von dessen Existenz überzeugt ist.

Mit „Skill-basierter Trefferregistrierung“ bezeichnen CoD-Spieler die Vermutung, dass das Spiel die Erkennung einzelner Schüsse beeinflusse, die gemäß dieser Theorie davon abhängig sei, wie gut Spieler oder deren Fähigkeiten sind.

Wenn ihr also ein guter Spieler seid, werden von den Schüssen, die ihr auf ein Ziel abfeuert, weniger Kugeln als tatsächliche Treffer erkannt als von schlechteren Spielern. Ein Schuss, der nicht als Treffer erkannt wird, obwohl er im Körper des Gegners einschlägt, verursacht keinen Schaden.

Hat ein Spieler also das Gefühl, sein Gegenüber hätte in einem Gefecht sterben müssen, weil man selbst „jeden“ Schuss getroffen habe, dann liegt das laut dieser Theorie an der „Skill basierten Treffererkennung“.

Häufig hängt die Theorie jedoch mit der nicht wirklich korrekten Wahrnehmung der betroffenen Spieler zusammen. Die suchen einen Fehler bei dem Spiel, ob bei genauerem Hinschauen teilweise zu erkennen ist, dass doch nicht so gut geschossen wurde, wie ursprünglich gedacht (via reddit).

Streamer ist überzeugt von Skill-basierter Treffererkennug

Welchen Beweis hat der Streamer? TimTheTatman sagt zu Beginn seines Videos, dass er Beweise für die Skill-basierte Registrierung von Treffern habe und zeigt eine Runde im Battle Royal von CoD Warzone 2, in der er einen Gunfight verliert.

Ich habe Beweise dafür, dass es in diesem Spiel eine skill-basierte Registrierung von Treffern gibt. Ich habe es nicht ganz geglaubt, bis zu diesem Moment, wo ich in einem Gunfight mit jemandem war […] TimTheTatman via YouTube

Sein Gegner ist auf einer Brücke und wird von dem Streamer unter Beschuss genommen. Doch der Charakter des Streamers stirbt und TimTheTatman schaut verblüfft in die Kamera.

Er kann nicht glauben, dass er seinen Kontrahenten nicht ausgeschaltet hat und sagt: „Ich bin überzeugt, dass es eine auf Skill-basierende Trefferregistrierung gibt. Ich bin davon überzeugt.“

Das Video von TimTheTatman binden wir euch hier inklusive Zeitstempel ein. Den Gunfight, den der Streamer verliert, findet ihr bei 05:17.

Zeitlupe soll Eindruck bestätigen: Ehe der Streamer sich weiter mit der Szene auseinandersetzen kann, muss er im Gulag um den Wiedereinstieg kämpfen. Dort ist er auch ohne einen simplen Trick, der einfach Siege bescheren kann, erfolgreich und darf zurück in die Warzone.

In den nächsten Minuten des Videos beendet TimTheTatman das Match und geht anschließend nochmal auf die verlorene Auseinandersetzung ein. Dabei schaut er sich seine Schüsse in Zeitlupe an (im Video ab Minute 13:58).

Zusätzlich erklärt der Streamer nochmals, dass er zuvor nicht an die Skill-basierte Trefferregistrierung geglaubt habe, verweist jetzt aber auf die von ihm abgefeuerten Kugeln:

„Seht euch die Kugeln an. Okay, die Kugeln treffen seinen Kopf und er… nein, nein, nein.[…] Ich habe nicht danebengeschossen. Ich habe nicht danebengeschossen. Das ist doch verrückt. Das ist nicht richtig. Ich schieße manchmal schlecht, aber das ist nicht richtig.“

Beweist der Streamer wirklich, dass die Theorie wahr ist? Nein, im Endeffekt zeigt er nur eine Szene, in der unklar ist, ob seine Schüsse vom Spiel nicht als Treffer registriert wurden oder er einfach nicht getroffen hat. Selbst in der Zeitlupenaufnahme ist schwierig zu erkennen, wo genau die Kugeln einschlagen.

Sollte er wirklich getroffen haben, kann es zudem verschiedene Gründe haben, weshalb die Treffer nicht erkannt wurden. Möglich ist beispielsweise ein kurzweiliges Problem mit dem Internet. Es kommt in Shootern einfach gelegentlich vor, dass ein Schuss nicht vom Spiel als Treffer erkannt wird.

