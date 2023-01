Simpler Trick in CoD Warzone 2 kann euch leichte Siege im Gulag bringen, wenn ihr ein kleines Risiko eingeht

In Call of Duty: Warzone 2 gibt es aktuell einen simplen Trick, der euch leichte Siege im Gulag bringen kann. Doch er birgt auch ein gewisses Risiko.

In Call of Duty: Warzone 2 gibt es wieder das Gulag, das vielen Spielern aus dem ersten Teil bekannt sein sollte. In dem Gefängnis kämpfen Spieler, die im „Battle Royale“-Modus des Shooters gestorben sind, um den Wiedereinstieg. Wer erfolgreich aus dem Kampf herausgeht, der darf sich erneut seinen Teamkameraden im Kriegsgebiet anschließen.

Anders als im ersten Warzone tretet ihr in Warzone 2 nicht in 1v1-Kämpfen gegeneinander an, sondern müsst euch in einem 2v2 beweisen. Das macht den Wiedereinstieg komplizierter, weil Teamwork mit einem teilweise zufälligen Mitspieler gefragt ist. Ein Trick kann euch den Wiedereinstieg jetzt vereinfachen.

Was ist das für ein Trick? Bei dem Trick handelt es sich nicht um einen Glitch oder eine andere unfaire Aktion. Stattdessen nutzt ihr die Kletterfähigkeiten eures Charakters sowie die Gegebenheiten der Map aus und erklimmt eine erhöhte Position, von der aus ihr einen Großteil des Kampffeldes überblicken könnt.

Von dort aus könnt ihr wichtige Informationen über die Positionen und Laufwege eurer Kontrahenten erhaschen, Callouts geben und den Gegner unter Beschuss nehmen. Gegebenenfalls erzielt ihr sogar den ein oder anderen Kill oder seid zumindest eine hervorragende Ablenkung.

Sony zeigt die 20 beliebtesten Games 2022 auf PS5 – Platz 1 ist gerade einmal 4 Monate alt

Wie funktioniert der Trick? Bei dem Beginn einer Gulag-Runde müsst ihr einige Meter geradeaus laufen und dann eine Rauchgranate vor euch auf den Boden werfen. Diese soll vom Boden abprallen und über die vor euch stehenden Holzstapel springen. Der Bereich rund um die Stapel muss anschließend in Rauch gehüllt sein.

Anschließend klettert ihr auf besagte Holzstapel, die mittig vor dem Spawn-Bereich stehen und von eurem Rauch verdeckt werden. Von dort aus könnt ihr dann rechts auf einen quer verlaufenden Holzbalken klettern, auf dem ihr euch frei bewegen könnt.

Wir binden euch hier ein 31-sekündiges YouTube-Video ein, in dem ihr den Trick und dessen Ausführung in der Praxis sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der YouTube-Kanal „Warzone Nation“ zeigt, wie Streamer „BBREADMAN“ den Trick in einem Match versucht.

Auf dem Präsentierteller

Welches Risiko geht ihr dabei ein? Das Risiko bei dem Trick ist, dass ihr auf dem Balken wie auf einem Präsentierteller sitzt. Ihr könnt von dort aus viel sehen, aber ebenso gut gesehen werden – besonders wenn sich der Rauch der Rauchgranate legt.

Wenn eure Gegner die Position ebenfalls kennen, werden sie euch dort unter Umständen erwarten und frühzeitig beschießen. Da ihr auf dem Balken keine Deckung habt, müsst ihr darauf achten, die Position zu verlassen, wenn es zu heikel wird.

„Es funktioniert jedes Mal“

Was sagen Spieler, die den Trick getestet haben? Der Trick hat es auch auf TikTok geschafft, wo der Spieler AceNsight dazu schreibt: „Sie sehen dich die meiste Zeit nicht!“. In den Kommentaren führt er weiter aus: „In etwa 15 Gulags oder sogar mehr, die ich so gemacht habe, wurde ich nur 2 oder 3 Mal gesehen.“

Auch der TikTok-Nutzer Connor Wallace hat den Trick schon getestet und berichtet: „Ich habe es einmal ausprobiert und jetzt mache ich nichts anderes mehr, es funktioniert jedes Mal.“

Es gibt jedoch auch Spieler, die sagen, dass sie sich freuen, wenn ihre Gegner auf den Balken klettern. Sobald die Rauchgranate an der Stelle hochgeht, wissen sie Bescheid und können sich auf den Versuch ihres Kontrahenten einstellen.

Fall euch der Trick zu unsicher ist, hat MeinMMO-Autor Christos Tsogos 3 Tipps für euch, wie ihr lebendig aus dem Gular rauskommen könnt:

CoD Warzone 2: Gulag Tipps – 3 Empfehlungen, mit denen ihr lebendig wieder rauskommt