CoD Warzone 2: Gulag Tipps – 3 Empfehlungen, mit denen ihr lebendig wieder rauskommt

Der Gulag ist in Call of Duty: Warzone 2 ein finsterer Ort, in denen Spieler die Chance haben, nach ihrem ersten Ableben wieder ins Spiel zu gelangen. Es ist jedoch nicht leicht, den Kampf zu gewinnen, deshalb zeigen wir euch 3 Tipps, wie ihr eure Überlebenschancen steigern könnt.

Was ist der Gulag? Jeder Spieler, der Warzone 1 gezockt hat, kennt den Gulag. Dieser Ort befindet sich abseits von der Warzone. Wenn ihr in eurem Match gekillt werdet, erhaltet ihr noch eine Chance, euch erneut ins Spiel zu kämpfen. Im Gulag wird dann der entscheidende Kampf auf Leben und Tod ausgetragen.

Ihr tretet jedoch in diesem Todeskampf nicht alleine an. Gemeinsam mit einem weiteren Spieler werdet ihr im Kampf gegen ein feindliches Duo-Team geschickt.

Gewinnt euer Trupp den Schusswechsel, so werdet ihr beide erneut ins Match geschickt. Verliert ihr den Kampf, so seid ihr komplett ausgeschieden oder könnt von Teamkollegen für 4.000 Dollar wieder ins Leben gerufen werden.

Der Kampf im Gulag ist jedoch schwerer als er aussieht, deshalb zeigen wir euch unsere Tipps, damit ihr sicherer aus dem Kampf gelangt.

1. Bleibt zusammen

Zusammen ist man immer stärker

So überlebt ihr am besten: Die wohl beste Taktik, um lebend aus dem Gulag zu gelangen, ist zusammenzubleiben. Gemeinsam im Duo durchkämmt ihr die einzelnen Deckungen und sorgt mit abwechselndem Beschuss dafür, dass eure Gegner ins Gras beißen – oder ihr attackiert gemeinsam für mehr Schaden.

Falls ihr ohne Headset spielt und auf den Proximity Chat verzichtet, dann haltet eure Augen offen und schaut nach eurem Teamkollegen. Oft rennen diese ziellos in den Feind und das ohne Vorwarnung. Sollte euch das passieren, folgt eurem Kollegen und gebt ihm Rückendeckung.

2. Nutzt eure Werkzeuge

Welche Werkzeuge sind gemeint? Ihr werdet in den Gulag-Kampf nicht mit leeren Händen geschickt. Eine Handwaffe sowie eine Granate und eine Taktikgranate sollen euch bei eurem Kampf unterstützen. Oft vergisst man jedoch, dass diese Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Sollten euch diese ausgehen, dann haltet auf dem Boden Ausschau nach neuen Werkzeugen. Manchmal lassen sich Semtex- sowie Blendgranaten finden, die ihr aufheben und benutzen könnt.

Falls ihr die besten Waffen der Warzone 2 sucht, haben wir für eine Liste mit Setups:

3. Spielt das Wartespiel

Warum kann euch Geduld helfen? Im Gulag gibt es einen Chef, der den Laden betreibt und sich daran ergötzt, euch beim Kämpfen zuzuschauen. Dieser Chef jedoch ist nicht für seine Geduld bekannt, denn wenn ihr zulange in einem Gulag-Kampf bestehen bleibt, schreitet ein Juggernaut ein.

Dieser Juggernaut ist nicht nur dick gepanzert, sondern verfügt auch über ein großes Gewehr, das euch in Windeseile unter die Erde bringt. Solltet ihr also flink sein, so könnt ihr dieses Monster auf eure Gegner hetzen, während ihr versucht, euch durch Deckungen in Sicherheit zu wiegen.

Killt ihr den Juggernaut, kommen übrigens alle 4 Spieler zurück ins Match. Läuft aber die Zeit vorher ab, verlieren alle Spieler.

Was mache ich, wenn ich den Gulag überlebt habe? Erstmal euch auf die Schulter klopfen, denn ihr seid wieder im Rennen. Nach eurem Sieg werdet ihr wieder in die Lüfte gebracht. Jetzt könnt ihr entscheiden, wo ihr landet.

Ihr sucht am besten einen eher abgelegenen Ort mit ein paar Häusern oder Strukturen aus, in denen sich Loot verstecken könnte. Erhofft euch aber keine starken Waffen, denn es könnte sein, dass ihr jetzt nur noch die Reste vom Knochen abbekommt.

Jetzt ausgerüstet solltet ihr euch behutsamer durch das Terrain begeben. Feinde könnten euch aus der Entfernung gesehen haben und warten wahrscheinlich nur noch hinter einer Ecke auf einen Hinterhalt. Habt ihr das überstanden und seid noch nicht tot, könnte der nächste Sieg nicht weit sein.

Wie überlebt ihr den Gulag? Habt ihr einige Tipps, die ihr gerne teilen wollt? Lasst uns gerne eure Taktik und Meinung dazu gerne in den Kommentaren!

