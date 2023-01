CoD Warzone 2: Spieler gelingt perfider DMZ-Hinterhalt mit besonderem Operator-Skin – Ist das Pay2Win?

Einem Spieler gelingt in Call of Duty: Warzone DMZ der perfekte Hinterhalt. Er glaubt, dass sein Operator-Skin dabei eine entscheidende Rolle spielte. Doch es gibt einen großen Haken: Um den Skin zu bekommen, müsst ihr ein Store-Bundle kaufen.

DMZ ist der Überraschungserfolg von CoD: MW2. Der Spielmodus, welcher an Vorbilder wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown angelehnt ist, erfreut sich großer Beliebtheit.

Genau wie in der Warzone spielt ihr hier auf der großen Karte Al Mazrah. Doch anders als im Battle Royal wird die Karte nicht kleiner, ihr könnt euch daher nach Herzenslust austoben – so wie MeinMMO-Autor Dariusz Müller, der mit Battle Royale eigentlich nicht viel anfangen kann.

Ziel dieses Spielmodus ist es, verschiedene Aufträge zu erledigen und dann erfolgreich mithilfe eines Helikopters wieder abzuhauen. Ihr müsst euch eure Ausrüstung jedes Mal neu zusammenstellen oder im Laufe einer Runde suchen. Dabei tretet ihr gegen AI und andere Spieler an. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spielmodus findet ihr hier: DMZ – Alles Wichtige in der Übersicht.

Einem Spieler ist es jetzt gelungen, ganz alleine 3 Gegner auszuschalten, als diese mit dem Helikopter entkommen wollten. Er glaubt, dass sein Operator-Skin daran erheblichen Anteil hatte. Der Clip davon sorgt unter Spielern für Aufsehen.

Dank eines Operator-Skins gelingt ein ganz besonderes Manöver

Um welchen Operator-Skin geht es? Für den Spieler ON1C war ein Ghillie-Suit der Schlüssel zum Erfolg. Er ist der festen Überzeugung, dass die Extra-Tarnung dafür sorgte, dass seine Gegner ihn übersehen konnten.

Doch der Reihe nach: ON1C war alleine in der DMZ unterwegs. Dieser Spielmodus ist eigentlich für Teams aus 3 Spielern ausgelegt. Wenn ihr euch alleine in die DMZ begebt, ist die Herausforderung entsprechend größer.

ON1C begab sich zu einem Extraction-Point, als er ein gegnerisches Team bemerkte, welches sich mit gepanzerten Fahrzeugen näherte. Da es dort keinerlei Verstecke gab, machte er das Nächstbeste: Er legte sich hin und vertraute darauf, dass ihm sein Ghille-Suit ausreichend Tarnung gibt.

Tatsächlich blieb er unentdeckt und konnte so auf den perfekten Moment warten, um zuzuschlagen. Als der Helikopter landete und seine Feinde sich bereits in Sicherheit wägten, setzte er sich an das Fahrzeuggeschütz und eröffnete das Feuer.

Seine Feinde hatten keine Chance und segneten nacheinander das Zeitliche. ON1C ist überzeugt davon, dass sein Operator-Skin der entscheidende Faktor war. Die ganze Szene könnt ihr euch hier in seinem Video ansehen:

Pay2Win? Operator-Skins sorgen immer wieder für Kritik

Ist der Ghillie-Suit OP? Fakt ist, dass ein Ghillie-Suit die beste Tarnung liefert, wenn ihr euch in der entsprechenden Umwelt bewegt. Tatsächlich ist es wesentlich schwieriger, gegnerische Spieler mit Ghille-Suit zu entdecken, wenn diese sich im Gebüsch oder im hohen Gras verstecken.

Dennoch kann ein Ghillie-Suit auch hinderlich sein, denn ein Großteil der aktuellen Warzone-Map Al Mazrah besteht aus Wüste und brachen Flächen. Andere Gebiete der Karte bestehen aus urbanen Gegenden, die von kleinen Siedlungen und Häusern, bis zu einer modernen Großstadt reichen.

Ein Ghillie-Suit ist in diesen Gebieten optisch fehl am Platz, schließlich hebt ihr euch dort damit deutlich von eurer Umgebung ab. Wir können euch also beruhigen, der Ghillie-Suit ist kein neuer “Roze-Skin”. Kann aber mit der richtigen Taktik sehr mächtig sein.

Ist der Ghuillie-Suit Pay2Win? Diese Frage ist schon etwas schwieriger zu beantworten. Die Community beklagt, dass der einzige Weg, um an einen Ghille-Suit zu kommen, der Ingame-Shop ist.

Dort gibt es gleich mehrere Bundles, die einen der begehrten Operator-Skins beinhalten. Vor einigen Monaten gab es zusätzlich noch die Möglichkeit, einen Ghillie-Suit durch eine Promo-Aktion zu bekommen. Die Aktion ist mittlerweile aber ausgelaufen. Ähnlich verhält es sich übrigens mit dem Burger-Town-Skin, der für viel Geld bei Ebay gehandelt wurde.

Obwohl ihr den Ghillie-Suit also nur durch den Ingame-Shop bekommen könnt, ist sein Nutzen eingeschränkt. Dementsprechend ist die Aufregung auch nicht ganz so groß wie damals beim “Roze-Skin”.

Dennoch bleibt zu hoffen, ob die Entwickler eine Möglichkeit liefern, an einen Ghillie-Suit zu kommen, ohne dass die Spieler dafür extra Geld ausgeben müssen. Vielleicht ist es ja schon mit Season 2 so weit.

