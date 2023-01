CoD Warzone 2 klaut euch in Season 2 den Fortschritt im DMZ-Modus – Spieler fühlen sich betrogen

In Call of Duty Warzone 2 können Spieler im DMZ-Modus viele Missionen abschließen und Waffen bunkern, die sie dann in Einsätzen mitnehmen können. Soweit so gut, jedoch wird sich das bald mit Season 2 ändern, denn dort steht ein Wipe bevor, das all euren Fortschritt löschen wird.

Was ist ein Wipe? Ein Wipe ist ein Reset, der euren Fortschritt im Spiel auf seinen Ursprung zurücksetzt. Das soll sich nun auch in Call of Duty: Warzone 2 ereignen, und zwar im DMZ-Modus. Viele Spieler sind durch diesen Schritt des Entwicklerteams überrascht, denn nichts hat darauf hingedeutet, dass jemals ein Wipe stattfinden würde.

Mit Season 2 wird sich das jedoch ändern und viele Spieler zeigen sich entrüstet.

Season 2 wird euch auf den Anfang setzen

Was hat Activision angekündigt? In ihrem großen CoD-Blog für MW2 und Warzone 2 hat Activision nun auch Infos für den DMZ-Modus ausgeschrieben. Folgende Änderungen sollen mit der Season 02 kommen:

Die Minimierung von Crashes während einer DMZ-Runde.

Anpassungen für KI-Gegner, Spawnpunkte und Schwierigkeiten von Missionen.

Neue Missionen und eine neuen Zone.

Es gibt aber auch weitere Hinweise. Die Entwickler schreiben zu den weiteren Änderungen:

Völlig neue Missionen kommen zu Saison 02, einschließlich einer Aktualisierung eures aktuellen Fraktionsmissionsfortschritts und einer Zurücksetzung des Inventars (Schmuggelware und Schlüssel). Wir werden alle wichtigen Informationen für DMZ vor Saison 02 in einem kommenden Blog detailliert beschreiben. Via callofduty.com

Was bedeutet das? Das heißt all eure gesammelten Waffen und Schlüssel, sowie der Fortschritt eurer momentanen Fraktionsmissionen werden auf null gesetzt. Das ist nicht nur für viele überraschend, sondern auch erschütternd, denn niemand hat damit gerechnet.

Was sagen die Spieler dazu? Die Stimmung der Community ist zwiespaltig den einige Spieler feiern das Feature von Escape from Tarkov und wünschen sich sogar einen Reset, während andere nur fassungslos sind. Dazu schreiben erzürnte Spieler folgendes zur Lage:

@Sharpy22899 – “Wenn mein Missionsfortschritt gelöscht wird, bin ich fertig. Als Vollzeit berufstätiger Vater habe ich keine Zeit, 8 Stunden am Tag zu spielen. Mein Bruder und ich arbeiten jetzt an allen T4-Missionen und haben buchstäblich gerade T3 beendet, um unseren zweiten versicherten Slot zu bekommen. Ich werde sauer sein, wenn es wirklich zurückgesetzt wird.”

@Avsfreak18 – “Nun …. Das bringt mich überhaupt nicht dazu, zurückzukehren …”

@MJthemaniac_876 – “Wenn versicherte Slots verschwinden, ist das meine Motivation, nie wieder zu spielen”

Es gibt aber auch positive Stimmen zur kommenden Änderung:

@jordanharding18 -“Großartige Neuigkeiten. Neuanfang noch einmal. Habe nicht alle versicherten Waffenslots bekommen und werde es wahrscheinlich auch nicht, aber ich freue mich über einen Neustart. Bleibt interessant”

@umiii302 – “Gut! Buchstäblich alles, was es wie Tarkov macht, wird dieses Spiel unterhaltsam gestalten”

Wie findet ihr es, dass Activision den DMZ-Modus immer mehr zu einem Escape from Tarkov umbaut? Möchtet ihr das auch oder stört es euch, dass ihr bald zum Start von Season 2 alles erneut erfarmen müsst? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 kommt mit neuer Warzone-Map – Start, Content, Battle Pass