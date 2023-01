Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Das Update 1.13 kam mit vielen Bugfixes, behebt jedoch nur Kleinigkeiten, die das Spielgefühl nur unwesentlich beeinflusst haben. Den großen Schlag wird es wohl erst am 15. Februar geben, wenn die neue Season 2 an den Start geht.

Was steckt im Update? Die Entwickler geben an, dass man sich weiter darauf konzentriert, Gründe für Spiele-Crashes zu entfernen. Hier werden sie aber nicht konkret. Des Weiteren wurden die Anzeigen bei den Battle-Pass-Token angepasst.

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 haben am Abend des 20. Januars das kleine Update 1.13 veröffentlicht. Im Patch stecken gut 30 Bugfixes und eine vorübergehende Lösung für einen üblen Exploit mit dem „Spotter Scope“. Die kompletten Patch Notes gibts hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to