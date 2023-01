CoD Warzone 2 ändert in Season 2 Rucksäcke und Panzerplatten – Das zeigt die Zwickmühle, in der die Entwickler stecken

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

Was haltet ihr von den Änderungen? Befürwortet ihr die Rückkehr zu den Systemen von Warzone 1? Oder gefällt euch Warzone 2 gut, so wie es aktuell ist? Welche Änderungen und Inhalte wünscht ihr euch für die kommenden Seasons? Teilt uns eure Meinung mit und diskutiert mit der Community!

Warum könnten die Änderungen zum Problem werden? Die Entwickler stecken in einer Zwickmühle: Die angesprochenen Änderungen am BR zielen eindeutig darauf ab, Spieler zurückzugewinnen, denen die Systeme von Warzone 2 nicht gefallen.

Die Entwickler planen außerdem noch Änderungen am Movement, den Kaufstationen und den Loadouts. Die Änderungen zielen darauf ab, Kämpfe spannender zu machen. Ebenfalls wollen sie euch so den Wiedereinstieg nach einem Sieg im Gulag erleichtern.

Gleiches gilt auch für die Panzerplatten. In Season 2 startet jeder Spieler standardmäßig mit einer 3er-Weste für Rüstungsplatten. Ihr müsst also künftig nicht mehr nach einem Upgrade suchen. Gefechte werden dadurch fairer. Allerdings geht damit ebenfalls ein weiteres taktisches Element verloren.

Rucksäcke werden abgeschafft und Loot soll sich wieder so verhalten wie in Warzone 1. Packtaschen und ausgeschaltete Spieler verteilen ihr Loot künftig auf dem Boden. Spieler sollen weniger Zeit damit verbringen, ihr Inventar zu organisieren.

Was haben die Entwickler angekündigt? In einem Beitrag auf dem CoD-Community-Blog besprechen die Entwickler alle Änderungen, die sie für Season 2 planen. Neben technischen Updates und Bugfixes, soll es auch zahlreiche Gameplay-Änderungen geben. Es bleibt zwar noch abzuwarten, wie genau sie diese Änderungen letzten Endes umsetzen, doch bereits jetzt ist ein klarer Trend erkennbar: Warzone 2 soll wieder mehr wie Warzone 1 werden.

Auch einige Monate nach der Veröffentlichung von Modern Warfare 2 und Warzone 2 hält die Kritik aus der Community an. Offenbar schlägt sich das auch in den Zahlen nieder: Warzone 2 hat bereits viele Spieler verloren und auch einige Streamer wenden sich ab .

Was wurde kritisiert? Bereits zur Ankündigung auf dem CoD: Next Event im vergangenen September äußerten viele der geladenen Content-Creator Zweifel an den Systemen von CoD: Warzone 2. Dabei kritisierten sie besonders drei Änderungen im Vergleich zur alten Warzone.

