Ist es ok für kleine Kinder Spiele ab 18 zu zocken, wenn die Eltern dabei sind?

Sollte ein 7-jähriges Kind Zugang zu Ü18-Spielen haben, wenn das unter der Aufsicht der Eltern passiert? Erzählt uns, was eure Meinung dazu ist.

Im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien zählt Gaming eigentlich als ein sehr junges Hobby. Dennoch sind unter den Spielerinnen und Spielern mittlerweile alle Altersgruppen vertreten. Von alten Leuten wie wir, die schon seit Jahrzehnten zocken, bis hin zu kleinen Kids, die schon sehr früh mit Gaming in Berührung kommen.

Es kommt daher auch schon mal vor, dass Gamer-Eltern am PC oder auf den Konsolen das eine oder andere Spiel zusammen mit ihren Kindern spielen, was an sich eine gute Sache ist. Man hat gemeinsam Spaß und verbringt wertvolle Zeit miteinander.

Die Spiele, die man zusammen zockt, können aber extrem unterschiedlich ausfallen. Während manche Eltern und ihre Kids viel Spaß mit Mario Galaxy oder Minecraft haben, schießen andere lieber zusammen Gegner in CoD ab. Wie zum Beispiel bei einem Vater und seinem 7-jährigen Sohn, die gemeinsam einen Nuke zündeten:

In solchen Fällen wird das gemeinsame Zocken auch mal kritisch gesehen, da die Kinder dadurch in Kontakt mit Spielen kommen, die oft weit über der empfohlenen Altersstufe liegen. Sie tun das allerdings in der Anwesenheit der Eltern, die mit ihnen zusammen spielen.

Was haltet ihr von solchen Situationen? Ist es ok für Kinder im Alter von 7-10 Jahren, Spiele wie CoD, GTA V oder CS:GO zu spielen, wenn ihre Eltern dabei sind?

Hier könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Verratet uns, wie ihr so zum Thema Kinder und Spiele ab 18 steht: Sollten kleine Kids generell keine Games über ihrer Altersstufe spielen oder gibt es Ausnahmen? Wovon sollte es abhängen, ob ein Kind ein Ü18-Spiel spielen kann? Habt ihr vielleicht selbst Kinder? Welche Regeln gelten bei euch Zuhause in Bezug auf Gaming?

Erzählt es uns in den Kommentaren.

