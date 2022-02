5 Online-Games, die sich gut für Kinder eignen

Hilfe, mein Kind will unbedingt Online-Games am PC oder der Konsole spielen. Doch was für Spiele kann man guten Gewissens auch kleinen Kindern anvertrauen und auf was müssen Eltern alles achten, wenn die Kleinen online zocken? Wir bei MeinMMO erklären es.

Was sind Online-Games und MMOs? Online-Spiele sind Games, die man nicht (primär) alleine spielt, sondern mit anderen Spielern über das Internet. Das heißt, dass eure Kinder mit Freunden, aber auch völlig fremden Personen im Netz spielen können.

Eine Untergattung von Online-Games sind sogenannte MMOs. Die Abkürzung steht für „Massively-Multiplayer-Online[Game]“ – Also ein Spiel mit massiv vielen gleichzeitigen Spielern, das man online spielt. In MMOs sind oft viele Spieler zur gleichen Zeit in derselben Online-Welt unterwegs.

Online-Games und MMOs können wiederum verschiedenen Genres innerhalb des Gamings angehören. Die häufigsten sind:

RPGs: Das steht für Role-Playing-Game, also Rollenspiele, in der die Spieler in Rollen schlüpfen und diese online verkörpern. Beispielsweise tapfere Krieger und Zauberer in einer Online-Welt.

Das steht für Role-Playing-Game, also Rollenspiele, in der die Spieler in Rollen schlüpfen und diese online verkörpern. Beispielsweise tapfere Krieger und Zauberer in einer Online-Welt. Shooter: Die klassischen „Ballerspiele“. Hier gilt es, mit einer Waffe gegnerische Spielfiguren abzuschießen. Shooter sind aber nicht zwingend gewaltverherrlichende „Killerspiele“. Es gibt auch harmlose Spiele für Kinder.

Die klassischen „Ballerspiele“. Hier gilt es, mit einer Waffe gegnerische Spielfiguren abzuschießen. Shooter sind aber nicht zwingend gewaltverherrlichende „Killerspiele“. Es gibt auch harmlose Spiele für Kinder. Aufbau- und Simulationsspiele: In diesen Spielen könnt ihr die Spielwelt erkunden und dort Dinge bauen. Oft haben die Spiele kein definiertes Ziel. Man spielt wie in einem Sandkasten einfach drauf los.

In diesen Spielen könnt ihr die Spielwelt erkunden und dort Dinge bauen. Oft haben die Spiele kein definiertes Ziel. Man spielt wie in einem Sandkasten einfach drauf los. Puzzle und Hüpfspiele: In diesen Spielen gilt es, Logik- und Physik-Rätsel zu lösen und mit einer Spielfigur knifflige Hindernisparcours zu überwinden.

Damit Kinder sicher Spaß in Online-Games haben, müssen Eltern ein paar Dinge beachten.

Darauf sollten Eltern achten

Ab wie viel Jahren sollen Kinder überhaupt spielen? Als Faustregel gilt – Je älter, desto mehr Spielzeit am Tag sei den Kindern gegönnt. Dabei sollten Kinder von 0 bis 3 Jahren idealerweise gar nicht digital spielen.

Bei 4-Jährigen sind laut Medienpädagogen erste Lernspiele ok. Richtig spielen sollten Kinder frühestens ab 5 Jahren (via GameStar).

Wie lange sollen Kinder am Tag spielen? Abhängig vom Alter sollten Kinder laut Medienpädagogen die folgenden Spielzeiten einhalten:

Ab 5 Jahre : Ca. 30 Minuten pro Tag

: Ca. 30 Minuten pro Tag 6 bis 9 Jahre : Hier darf auch mal eine Stunde gezockt werden

: Hier darf auch mal eine Stunde gezockt werden Ab 9 Jahren: Hier empfiehlt es sich, pro vollendetem Lebensalter 10 Minuten am Tag oder eine Stunde in der Woche zu verrechnen. Ein 10-jähriges Kind dürfte dann maximal 100 Minuten am Tag beziehungsweise insgesamt 10 Stunden in der Woche zocken.

Auf was soll ich als Elternteil noch achten? Gerade bei Online-Games ist es wichtig, darauf zu achten, mit wem die Kinder spielen. Eltern sollten also auf die Spielzeiten achten und die Kinder über die Gefahren von Online-Gaming aufklären.

Kinder müssen also davor gewarnt werden, wildfremden Leuten zu vertrauen und stets in ihren Eltern Ansprechpartner haben.

Außerdem sollten Eltern darauf achten, ob die Spiele ihrer Kinder versteckte Kosten enthalten. Sogenannte „Mikrotransaktionen“ versprechen für ein paar Euro Vorteile im Spiel oder besonders spektakuläre virtuelle Klamotten oder Gegenstände, die man dann online nuzten kann.

Hier muss von vornherein klar sein, dass die Kinder nicht ohne großen Aufwand hier viel Geld ausgeben können. Achtet also streng auf entsprechende Sicherheitseinstellungen am PC oder der Konsole, sodass Kinder erst gar nicht in der Lage sind, mit echtem Geld Dinge im Spiel zu kaufen.

Wo bekomme ich mehr Informationen her? Falls ihr noch tiefer in das Thema Spiele und Medien für Kinder eintauchen möchtet, empfehlen wir die folgenden Webseiten (via GameStar):

Aber genug der Vorrede, die folgenden Spiele sind allesamt gut für Kinder geeignet.