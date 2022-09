Woche der Enthüllungen bei Call of Duty: 2 neue Spiele und Beta-Start von MW2 zeigen die Zukunft von CoD

Eine spannende Woche für Fans von Call of Duty steht an: Am 15. September startet CoD das Enthüllungs-Event „CoD Next“ und am 16. September geht die Beta von Modern Warfare 2 online. Alle Termine und die wichtigsten Infos findet ihr hier auf MeinMMO.

Welche Termine stehen an? Call of Duty geht diese Woche in die Vollen: In einem großen Event werden zwei neue Titel erstmals ausführlich vorgestellt und der Multiplayer von Modern Warfare 2 steht ebenfalls im Mittelpunkt.

Zudem geht am Freitag, 16. September, die erste Phase der Beta von CoD MW2 an den Start. Die wichtigsten Infos zu Event und Beta findet ihr hier in der Übersicht.

CoD Next: Event enthüllt Warzone-Titel und Multiplayer-Modus

Wann ist das Event? In unserer Zeitzone startet CoD Next am Donnerstag, dem 15. September um 18:30 Uhr. Das Event lässt sich auf YouTube und Twitch verfolgen:

CoD Next / 15.09.22 um 18:30 Uhr via YouTube via Twitch



Was gibts beim Event zu sehen? Bei dem Reveal-Event stehen drei große Enthüllungen im Mittelpunkt:

Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober und zeigt auf dem Event eine ausführliche Vorstellung des Multiplayer-Modus. Zudem gibt es Infos über die neuen Warzone-Spiele.

Es könnte es auch einige Überraschungen geben. So geistert schon länger der Leak eines Abo-Services für CoD durch die Community. Möglich wären zudem Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Xbox Game Pass. Auch die Zombie-Community von CoD wartet sehnsüchtig auf neue Ankündigungen.

Wirklich sicher sind aber nur die Ankündigungen zu den drei oben genannten Titeln.

CoD MW2 PlayStation-Beta: Die Termine der ersten Woche

Wann startet die Beta? Die Testphase läuft an zwei Wochenenden und in der ersten Woche kommen nur Spieler auf der PlayStation zum Zug.

Early Access: 16. – 17. September

Open Beta 1: 18. – 20. September Eine konkrete Uhrzeit ist noch nicht bekannt



Frühen Zugang bekommt ihr über eine Vorbestellung von CoD MW2. Viele Content Creator verlosen auch Keys für den Early Access der Beta.

Alle Infos zur Beta sammeln wir in unserem großen Info-Artikel:

CoD Modern Warfare 2: Beta startet am 16.09. – Release, Keys und Datum

Was kann man testen? Es wird ein Test des Multiplayer-Modus, aber die genauen Inhalte sind noch nicht bekannt. Unter anderem soll die neue Map Grand Prix spielbar sein, eine Formel-1-Rennstrecke.

Die Beta des Vorgängers Vanguard bot 2021 insgesamt 6 Modi auf 4 Maps.

Wann startet die 2. Beta? Für die anderen Playttformen Xbox One, Xbox Series, Steam und Battle.net geht es erst am 22. September los. Für Spieler auf der PlayStation ist das zweite Wochenende ein komplette Open Beta:

Xbox- / PC-Termine Early Access: 22. – 23. September Open Beta: 24. – 26. September

PlayStation Open Beta 2: 22. – 26. September



Habt ihr noch kein Gameplay von Modern Warfare 2 gesehen, binden wir euch hier ein Video ein, das fast ein komplettes Level der Kampagne zeigt:

In dieser Woche stellen sich wichtige Weichen für Call of Duty. Nach zwei eher mageren Jahren mit abnehmenden Spielzahlen möchte man dieses Jahr wieder voll angreifen. Möglich sind auch einige überraschende Ankündigungen.

Für das erfolgreichste Shooter-Franchise der Welt ist 2022 ein entscheidendes Jahr und mit der CoD Next erklärt man uns Spielern, wie man wieder auf die Überholspur wechseln möchte. Schreibt in die Kommentare, wie eure Erwartungen aussehen.

Warum die aktuelle Strategie stark an den letzten CoD-Hype 2019/ 2020 erinnert, könnt ihr hier nachlesen: Activision verliert 40 % Spieler in 1,5 Jahren – Doch Call of Duty hat denselben Plan wie 2019 und der änderte alles.