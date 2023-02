CoD MW2: Profis kritisieren geheime Audio-Einstellungen der Liga-Teams – So könnt ihr sie ebenfalls nutzen

Mit einer geheimen Audio-Einstellung könnt ihr Feinde in Call of Duty Modern Warfare 2 schneller und präziser wahrnehmen. Zwei Profis kritisieren Teams der Call of Duty League dafür, den Trick zu nutzen, er sei einfach zu stark. MeinMMO erklärt, wo ihr die Einstellung findet und wie ihr sie nutzt.

Scump, einer der besten CoD-Spieler aller Zeiten, saß am 29. Januar mit Shottzy von Optic Gaming zusammen und kommentierte die Qualifikationsrunde für das CDL Major 2. Die beiden sprachen außerdem über den allgemeinen Zustand von Modern Warfare 2, sowie über die Änderungen, die mit Season 2 zu CoD und Warzone kommen sollen.

Dabei sprachen die beiden auch über eine versteckte Audio-Einstellung, deren Vorteile unter den Profi-Teams ein offenes Geheimnis sind. Gemeint ist der Loudness-Equalizer. Durch diese Einstellung sollen Schritte von gegnerischen Spielern deutlich leichter wahrnehmbar sein.

Audio-Einstellungen, die dafür sorgen, dass ihr Feinde schneller orten könnt? In der Warzone wäre das ein enormer Vorteil! Seht euch hier den Trailer zu Al Mazrah an.

Loudness-Equalizer lässt euch gegnerische Schritte leichter wahrnehmen

Was ist der Loudness-Equalizer? Loudness ist ein Begriff, der aus der Tontechnik stammt. Er beschreibt die Einstellung der gehörrichtigen Lautstärke.

Was sich kompliziert anhört, ist eigentlich ein recht simples Prinzip. Darunter versteht man die Entzerrung verschiedener Schallaufnahmen, sodass sie bei unterschiedlichen Lautstärken denselben akustischen Eindruck erzeugen.

Ein Audiosignal setzt sich aus unterschiedlichen Tonfrequenzen zusammen, die für die Wiedergabe in einer bestimmten Lautstärke abgemischt wurden. Wenn ihr eure Wiedergabelautstärke nun zu laut oder zu leise einstellt, erzeugt das jeweils einen anderen Höreindruck.

Der Loudness-Equalizer sorgt dafür, dass in diesen Fällen zum Beispiel Bässe, also tiefe Frequenzen, angehoben werden und im Audio-Mix deutlicher zu hören sind. In Call of Duty bewirkt das wiederum, dass ihr Schritte, Einschläge oder Explosionen deutlicher wahrnehmen könnt.

Wie nutze ich das Feature? Wenn ihr neugierig geworden seid und die Einstellung einmal selbst ausprobieren möchtet, dann folgt dieser Anleitung. Beachtet allerdings, dass die Loudness-Option nur für PC-Spieler verfügbar ist. Es handelt sich nämlich um eine Einstellung in den Windows-Settings und nicht im Spiel selbst.

Navigiert in eurer Task-Leiste zum Lautsprecher-Icon. Ein Rechtsklick auf das Lautsprecher-Icon öffnet ein Menü, wählt die Option Sounds. Im nächsten Fenster navigiert ihr zur Reiterkarte Wiedergabe, wählt anschließend eurer Standardgerät aus. Ein Rechtsklick öffnet hier ein weiteres Menü, navigiert dort zu Eigenschaften. Navigiert zur Reiterkarte Enhancements und setzt den Haken bei Loudness Equalization. Klickt anschließend Übernehmen und OK. Schließt das Menü und startet Call of Duty.

Wollt ihr die Einstellung rückgängig machen, folgt der Anleitung bis zu Schritt 4 und entfernt den Haken wieder.

Scump und Shotzzy kritisieren Audio-Design, diskutieren Loudness-Equalizer

Was kritisieren die Profis? In einem Clip auf Twitch sieht man, wie Scump und Shottzy über die kontroverse Einstellung diskutieren. Sie stören sich vor allem daran, dass die Einstellung im Windows-Menü vorgenommen wird und nicht in den Einstellungen von Call of Duty zu finden sei.

Es ist mies! Ich sage nicht, dass wir deshalb [gegen Las Vegas] verloren haben. Aber wenn du früher gespielt hast, hat vielleicht ein Team die Einstellung verwendet. Jetzt nutzen sie alle … die Leute brauchen keine eigene Wahrnehmung mehr, um Gegner wahrzunehmen. Shottzy, Spieler bei Optic Gaming

Das führe zu Intransparenz – Spieler könnten nicht nachvollziehen, ob ihre Gegner die Einstellung nutzen oder nicht. Der Vorteil sei aber so gewaltig, dass man sein eigenes Team „trollen“ würde, wenn man darauf verzichtet.

Die Profis sprechen damit den Kern des Problems an. Es ist vollkommen undurchsichtig, wer die Einstellung nutzt und wer nicht. Dass dieser Trick exklusiv für PC-Spieler funktioniert, dürfte Konsolenspieler auch nicht unbedingt glücklich machen. Die Entwickler könnten der Situation nur mit einer entsprechenden Option in den Spieleeinstellungen Abhilfe schaffen.

Was haltet ihr vom Sound in Call of Duty Modern Warfare 2? Würdet ihr den Trick in Zukunft nutzen, um einen Vorteil zu erhalten? Nutzt ihr ihn bereits? Oder habt ihr vielleicht eine eigene Methode, um Schritte und Gegner besser wahrzunehmen? Lasst uns ein Kommentar da und diskutiert mit der Community!

