Eine Aufgabe in CoD MW2 macht Spieler zu Grindern, die andere beleidigen – „Sorry, dass ich ganz normal spiele“

In Call of Duty sind toxische Spieler ein traditionelles Problem. Nicht jeder Spieler kann seine Gefühle im Zaum halten, wenn es um Kills geht. Doch auch bestimmte Aufgaben in Modern Warfare 2 bringen Spieler dazu, mit Beleidigungen um sich zu werfen.

Shooter sind im allgemeinen bekannt für einen eher rüden Umgangston im Spiel. Wahrscheinlich können nur MOBAs wie League of Legends mit fieseren Spielern auftrumpfen.

Es ist das kompetitive Umfeld, der ständige Wettkampf, den manche Spieler als Ausrede verwenden, um ihr schlechtes Benehmen zu rechtfertigen.

In Call of Duty hat das Ganze eine ganz neue Dimension erreicht und das nicht erst mit Modern Warfare 2. Mittlerweile bekommt man toxische Nachrichten, selbst wenn man das Spiel „normal“ spielt, also kein „Camper“ ist, der nur einem Bewegungsradius von 1,3 Metern aufweist.

Das liegt unter anderem an einer Aufgabe im Spiel – die Weitschuss-Abschüsse.

Camo-Grind lässt Spieler ausrasten

Wo liegt das Problem? Frustrierte Spieler nutzen gern die Chat-Funktionen von CoD als Ventil für ihre Gefühle. Das beginnt beim Sprach-Chat, doch auch schriftliche Nachrichten sorgen für den gewünschten Effekt.

Auf der Diskussionsplattform Reddit sind solche toxischen Nachrichten aktuell wieder ein großes Thema. Ein Thread mit dem Titel „Sorry, dass ich das Spiel ganz normal spiele, schätze ich?“, bekommt aktuell viel Aufmerksamkeit:

Zu sehen ist ein Screenshot vom Ingame-Chat – genauer gesagt der Match-Chat, in dem sich alle Spieler des Matches austauschen können. Der wird nur selten genutzt. Wenn hier eine Nachricht reinkommt, sind es oft toxische Ansagen.

Die Nachricht für den Threadersteller „TheAsgardianPrince“ landet weit unter die Gürtellinie. Aber es geht nicht darum, dass hier 2 Egos aufeinandertreffen, die sich in einem fairen Wettstreit gegenüberstehen.

Vielmehr geht es darum, dass sich der Verfasser der Nachricht gestört gefühlt hat. Der wollte nämlich seine „Weitschuss-Abschüsse“ erledigen, die man für die Skins der meisten Waffen braucht. Hat man genügend dieser Camo-Skins freigespielt, bekommt man goldene Waffen und andere Edelmetall-Skins.

Was sind Weitschuss-Abschüsse? Das sind Kills mit einer bestimmten Mindest-Distanz zum Gegner. Die Distanz hängt von der Waffen-Klasse ab. Maschinenpistolen können ab 30 Meter Weitschuss-Abschüsse landen, Sturmgewehre ab rund 40 Meter und Sniper ab 50 Meter.

TheAsgardianPrince hat ganz normal gespielt und seine Gegner oft flankiert. Er ist also viel unterwegs gewesen und hat seine Gegner immer wieder erwischt, während sie hinten standen und Weitschuss-Abschüsse sammeln wollten.

Die Weitschuss-Aufgaben gelten für viele Spieler als nervig, doch einige werden dadurch auch zu toxischen Grindern.

Was sagen andere Spieler dazu? Der Thread auf Reddit sammelte in wenigen Stunden über 600 Kommentare und ist etwas sachlicher als die Spieler aus dem Chat von TheAsgardianPrince. Aber kaum weniger toxisch.

Die User tauschen sich auch darüber aus, was der „Camo-Grind“ für Call of Duty bedeutet und dass es nicht mehr als ein „time sink“ ist. Also eine Möglichkeit, um Zeit zu verbringen.

Es entsteht zudem eine längere Diskussion darüber, welche Spielweisen wirklich nervig sind:

So gelten Blendgranaten auf der kleinen Map Shipment als verpönt.

Den Schockstab und Gasgranaten mag eigentlich auch niemand.

