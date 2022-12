13 Jahre alte Waffe ist in CoD MW2 so toxisch wie nie – Spieler sagen trotzdem, der neuste Nerf ging daneben

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gilt der Einsatzschild aktuell als Plage. Ein Nerf in der Mid-Season war die Folge. Doch Spieler sind enttäuscht von den Änderungen, denn die Schwächung ging präzise am Ziel vorbei.

Der Einsatzschild hat in Call of Duty einen zweifelhaften Ruf. Er gilt als toxisch, kann man damit doch die normalen Gameplay-Muster durchbrechen und ohne Schaden auf einen Gegner zugehen, der mit gezogenem Trigger auf den Schild draufhält.

Seinen ersten Auftritt hatte das Teil im originalen CoD MW2 von 2009. Und jetzt, 13 Jahre später, hat der Einsatzschild eine Art Höhepunkt erreicht. In einem Großteil der Matches hat mindestens ein Spieler einen Schild dabei.

Die Entwickler haben diesen Trend offenbar im Auge und dachten sich zur Mid-Season: „Hier ist ein fetter Nerf angesagt!“. Doch anscheinend hat man nicht ganz genau hingeschaut – denn der starke Nerf bringt für viele Spieler nicht den gewünschten Effekt.

Aktuell läuft übrigens ein Free-Weekend in CoD MW2 inklusive Doppel-XP bis zum 19.12.22. Ein paar Tipps zum Waffenleveln gibts im Video:

CoD MW2: Einsatzschild führt zu Schildkröten-Gefechten

Wie wurde der Schild generft? In den Patch Notes der Mid-Season lässt sich ein ziemlich starker Nerf erkennen:

Einsatzschild – Nerf Weniger Bewegungsgeschwindgkeit Reduzierter Nahkampfschaden Animationen verbessert Es dauert länger, ein Wurfmesser zu benutzen



Damit wurde der Spielstil generft, wenn man den Einsatzschild als Primärwaffe verwendet.

Wieso hat der Nerf nicht gezogen? Das Problem ist, dass der Schild derzeit weniger als Primärwaffe genutzt wird. Vielmehr nutzen Spieler das Ding als Rückenschild.

Denn wenn ihr das Teil nicht vorn in der Hand habt, tragt ihr den Schild auf dem Rücken und hier hält es ebenfalls böswillige Kugeln davon ab, euch zu durchlöchern.

Besonders auf der neuen Map Shipment wird das Problem offensichtlich. Viele Spieler kommen hier rein, um eine bestimmte Waffe zu leveln oder wie im Rausch Kills zu farmen.

Zusammen mit dem Perk „Overkill“ oder Akimbo-Pistolen ist der Schild als Beiwaffe gesetzt und dient auf dem Rücken als Schildkröten-Panzer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Eigentlich waren es genau diese Schildkröten-Gefechte, die vielen Spielern gegen den Strich gegangen sind. Doch der Nerf ging schnurstracks am Ziel vorbei auf den Rücken eines Schildspielers – keine Wirkung.

Wie groß das Thema in der Community ist, lässt sich auf Reddit beobachten. Im Subreddit von CoD MW2 behandeln aktuell 2 der Top-10-Threads das Thema mit den Einsatzschilden.

Ein 26 Tage alter Thread mit fast 12.000 Upvotes spricht das Problem mit dem Rückenschutz an (via reddit.com). Auch im aktuellen Nerf-Thread (via reddit.com), der in 2 Tagen über 9.700 Upvotes sammelte, wird darüber umfassend darüber diskutiert (Stand 16.12.22 / 11:30 Uhr).

Wie es jetzt mit dem Thema weitergeht, bleibt abzuwarten. Viele Spieler wünschen sich jedoch, dass sich hier etwas ändert und es weniger Schildkröten-Gefechte gibt.

Uns interessiert auch eure Meinung zum Thema. Wie viele Jahre geht euch der Schild schon auf die Nerven? Spielt ihr ihn vielleicht selbst? Wie würdet ihr das Teil nerfen? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr lieber mehr darüber lesen, wie das Mid-Season-Update allgemein bei Spielern angekommen ist, dann schaut hier vorbei: CoD MW2 & Warzone 2 bringen Update mit über 120 Bugfixes – Laufen die Shooter jetzt rund?