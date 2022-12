Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Schaut euch zudem keine Videos mit Lösungen vorher an. Ersten Berichten zufolge machen die Rätsel einen Großteil der Spielerfahrung aus. Schaut ihr euch vorher an, wie die Mechaniken funktionieren, könnte ein Teil des Reizes verloren gehen.

Was steckt hinter dem Raid? Es handelt sich dabei um eine neue Aktivität des Spec-Ops-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2. Raids sind auf 3 Spieler ausgelegt, bieten keine Spielersuche und auf Deutsch nennt sich der Spielmodus „Überfall“.

Call of Duty: Modern Warfare 2 bringt den ersten PvE-Raid ins Franchise. MeinMMO zeigt euch, wie ihr den Raid spielen könnt, was die Aktivität zu bieten hat und welche Belohnungen es für den Abschluss gibt.

