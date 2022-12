Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Was ist alles kostenlos? Insgesamt sind 3 Maps verfügbar und 4 Spielmodi. Zudem lässt sich der Content im normalen Ego-Shooter-Modus spielen und auch die 3rd-Person-Variante ist am Start.

Wann läuft das Free Weekend? Am Abend des 15. Dezembers öffnet Call of Duty: Modern Warfare 2 seine Tore für Free2Play-Spieler. Hier der komplette Zeitraum:

