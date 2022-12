Spieler von CoD MW2 und Warzone 2 lieben die Weihnachtszeit – Weil dann sogar das Matchmaking nett ist

Jahrelange Spieler von Call of Duty haben eine ganz besondere Beziehung zum Weihnachtsfest und der freien Zeit zwischen den Festtagen. Denn Modern Warfare 2 und Warzone 2 sind zu dieser Zeit etwas einfacher.

Der neue Premiumtitel von Call of Duty erscheint traditionell am Ende eines Jahres, meist so Ende Oktober, Anfang November. Also deutlich vor der Weihnachtszeit.

Das Weihnachtsgeschäft ist trotzdem noch mal eine Art… zweiter Frühling im Winter. Die ersten großen Sales gehen online, Modern Warfare 2 ist zu deutlich günstigeren Preisen zu haben.

Der neue Schwung an Spieler sorgt für eine interessante Dynamik im Spiel und es gibt tatsächlich so einige CoD-Spieler, die sich auf die Festzeit in Call of Duty freuen.

Das Phänomen der „Christmas Noobs“

Durch die vielen neuen Spieler an Weihnachten ist das Matchmaking etwas netter. Die sogenannten „Christmas Noobs“ stürmen die Server und sorgen für viele Glücksmomente bei den eingespielten Veteranen.

Schon seit Jahren gilt deshalb: Ist man mit seinem Grind in Call of Duty eigentlich bereits durch, kann man zu Weihnachten getrost noch mal seine Festplatte mit dem Spiel belasten.

Das gilt auch für Warzone 2. Es sind insgesamt wieder mehr Spieler und besonders viele Neulinge im Franchise unterwegs. Dadurch werden auch Matches im Battle Royale generell etwas leichter.

Es mag sich vielleicht etwas fies anhören. Aber Call of Duty ist eben ein großes Spiel für den Massenmarkt und es braucht etwas Zeit, bis man gut darin ist. Manchmal Jahre. Doch spätestens in seinem zweiten Jahr Call of Duty ist man selbst scharf auf die „Christmas Noobs“.

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes und das merkt man tatsächlich auch in Call of Duty. Diese leicht toxische Auslegung der Feiertage passt zum Shooter, sollte euch aber nicht davon abhalten, in CoD einzusteigen.

Denn auch wenn ihr mal ein paar Runden auf die Mütze bekommt: Letztlich schaut das Matchmaking tatsächlich auch darauf, wie gut ihr spielt und steckt euch immer mal wieder in Matches, die selbst Neueinsteiger bewältigen können.

Für einen Einstieg in Warzone eignet sich übrigens der neue DMZ-Modus ziemlich gut: Mit Warzone konnte ich nie was anfangen, aber dank DMZ verbringe ich jetzt viele Stunden in CoD