Spieler sagen: Seit dem neuen Patch in Diablo 4 machen sie viel weniger Schaden – Gab es geheime Änderungen?

Die Affixe ändern sich bei jedem Durchlauf und können, je nach Klasse, leichter oder schwerer sein. So kann es passieren, dass ihr durch einen „höheren“ Dungeon durch rauscht, während ein „niedrigerer“ mit euch den Boden aufwischt. Mehr dazu findet ihr in der Übersicht:

Dort gibt es lediglich einen Thread , der genau das Gespräch aus dem Forum aufgreift, der aber kaum kommentiert wird. Ein paar Leute dort sagen: wenn das stimme, seien sie weg. Andere raten: wer Spaß am Spiel haben will, sollte sich von sozialen Medien fernhalten. Ein Nutzer lacht über das Forum und spottet: „Und ich dachte, Reddit ist schlimm.“

Das sagen die Spieler: In einem Thread im Forum beschweren sich etwa ein dutzend Spieler darüber, dass sie seit dem Patch deutlich weniger Schaden machen. Ihre Zahlen seien niedriger, sie hätten größere Probleme in den Alptraum-Dungeons als zuvor.

Am 14. Juni erhielt Diablo 4 einen neuen Patch. Der hat eigentlich nur Anpassungen an Items und Dungeons gebracht. Ein paar Spieler beschweren sich nun aber: Es habe geheime Nerfs für alle Spieler gegeben. MeinMMO hat nachgeprüft

