Blizzard hat gerade die härteste Herausforderung in Diablo 4 gesperrt

Ganz am Ende, noch weit nach der Kampagne, wartet der „wahre Endboss“ von Diablo 4 auf euch. Oder würde er, denn Blizzard hat ihn im Moment deaktiviert.

Was ist das für eine Challenge?

Blizzard hat bereits verraten, dass ganz am Ende von Diablo 4 ein harter Endboss wartet.

Dieser ist ausgelegt für Stufe 100 und ihr seht ihn erst auf Weltstufe 4 (Qual) in einem besonderen Dungeon, der „Pinnacle Challenge.“

Für den Augenblick ist der Kampf aber nicht verfügbar. Blizzard bearbeitet ein Problem.

Spoiler-Warnung: Wenn ihr mehr über den Boss lesen wollt, werdet ihr dadurch vermutlich das Ende der Story-Kampagne erfahren. Wir behandeln den Boss hier im Artikel im Detail.

Was macht den Boss so hart? Ihr kämpft in der Herausforderung gegen das Echo von Lilith, die nach ihrer Niederlage in Akt 6 als „Inkarnation des Hasses“ zurückkommt – mit deutlich mehr Leben und neuen Fähigkeiten.

Über mehrere Phasen hinweg müsst ihr sie und einige Diener bekämpfen, wobei sie Mechaniken einsetzt wie ein Boss aus einem MMORPG. Dabei verschwindet sie immer wieder und deckt die ganze Plattform mit Fähigkeiten ein, denen ihr ausweichen müsst.

Der Kampf erfordert, dass ihr eine optimale Balance aus Offensive und Defensive in eurem Build findet und zugleich noch mobil genug zum Ausweichen seid. Einer der besten Spieler der Welt, wudijo, hat sich bereits auf Stufe 80 an dem Boss versucht, unterlag dort aber nach mehr als einer Stunde mehrmals (via YouTube).

Obwohl es bereits die ersten Spieler auf Stufe 100 gibt, sogar im Hardcore-Modus, kann gerade niemand gegen das Echo Lilith antreten. Denn die Herausforderung ist gesperrt.

Ihr findet in unserer Tier List für Diablo 4 die besten Klassen und Builds, wenn ihr es selbst versuchen wollt.

Blizzard sperrt „Pinnacle Boss“ wegen Loot-Problemen

Im offiziellen Forum schreibt Community Manager Adam Fletcher, dass das Team gerade daran arbeite, ein paar Items zu fixen, die mit diesem Bosskampf zusammenhängen. Das war am 6. Juni, dem offiziellen Release von Diablo 4.

Wie lang das dauern wird, oder um welche Items es konkret geht, schreibt Fletcher nicht. Allerdings soll ein Helm beim Lilith-Echo zu kriegen sein, der für so gut wie alle Klassen das beste Item sein wird. Ob es dafür noch andere Loot-Quellen gibt, ist bislang nicht bestätigt.

Das Team will ein Update geben, sobald man mehr dazu weiß. Noch dürften aber die meisten Spieler ohnehin nicht einmal in der Nähe der Herausforderung sein. Das Leveln auf Stufe 100 wird für den Otto-Normalspieler mehrere Tage in Anspruch nehmen, auch wenn sich schon einige Elite-Spieler beschweren, es gebe zu wenig zu tun:

