Blizzard deaktiviert 2 wichtige Items in Diablo 4, sagt: „Schaden jenseits von allem, was realistisch ist“

Warum wurden die Items deaktiviert? Wie Community Manager Adam Fletcher auf Twitter schreibt, gebe es einen Bug mit den Items. Demnach sei der „Schaden jenseits von allem, was für das Spiel realistisch sei.“ (via Twitter )

Klingenmeisters Aspekt ist beliebt in vielen Builds, die auf starke Ressourcengewinnung setzen. Der Barbaren-Aspekt ist sogar ein wichtiger Teil vom Wirbelwind-Build, einem der stärksten Builds im Spiel überhaupt. Ihr findet die besten Builds bei uns in der Tier List zu Diablo 4 .

In einem Hotfix hat Blizzard 2 legendäre Aspekte in Diablo 4 vorübergehend deaktiviert. Die Items waren wichtig für einige der stärksten Builds im Spiel. Wann sie wiederkommen, steht noch offen.

