Diablo 4: Barbar findet einzigartige Handschuhe – „Ist so, als hab ich meinen eigenen Glücksspiel-Automaten“

Das neue Spiel von Blizzard, Diablo 4, ist gerade raus und die ersten Spieler finden besondere Items. Ein Barbar hat die „Fists of Fate“ entdeckt, ein einzigartiges Item, das in Diablo 4 das Schicksal herausfordert? Der Spieler vergleicht es mit einem Glücksspiel-Automaten.

Was ist das für ein Item?

In der Diablo-Reihe gab es schon immer „einzigartige Items“, die einen besonderen Namen trugen und Effekte brachten, die eigentlich die Regeln des Spiels brechen: Der Stone of Jordan ist ein bekanntes Beispiel.

Während normale Items verschiedene Boni bringen je nach „Prefix“ oder „Affix“, sind die einzigartigen Items fest in ihren Werten. Um sie herum werden häufig spezielle Builds gebaut, welche die Besonderheiten der Items verstärken.

Auch Diablo 4 bietet jetzt wieder diese „besonderen Items“: Laut ersten Listen im Internet (via windowscentral) soll es 14 allgemeine Items geben, die mehrere Klassen ausrüsten können, und 8 bis 9 Items zusätzlich, die speziell für eine Klasse gemacht sind. Wie ihr die einzigartigen Items bekommt, haben wir euch hier auf MeinMMO erklärt.

Handschuhe machen jeden Schlag zum Glücksspiel

Diese Handschuhe hat ein Barbar nun gefunden: Ein Barbar hat die „Fists of Fate“ gefunden und zeigt sie stolz auf reddit.

Er sagt:

Hat noch jemand diese bösen Jungs gefunden? Es ist so, als spiele ich an meinem eigenen Glücksspiel-Automaten, wenn Frenzy bei jedem Schlag aktiv ist. Bei jedem Schlag frage ich mich: Treffe ich für 1 oder für 30.000? Hau zu und finde es raus.

Denn die Schläge des Spielers, der die Handschuhe trägt, richten zwischen 1 bis 280 % ihres normalen Schadens an. Der Barbar kann also entweder extrem heftig zuschlagen oder wie eine Fliege, das hängt ganz vom Schicksal ab.

Die Inschrift auf den Handschuhen, der Flavour-Text, bestätigt das: „Willst du dich von der Furcht betrügen lassen oder willst du alles aufs Spiel setzen, um Einsicht zu finden? Letztlich ist das Schicksal auch nur eine Münze, mit der wir das Leben bezahlen – Zurke.“

Handschuhe zelebrieren das Glück in Diablo 4

Das können die Handschuhe: Die Handschuhe haben eine weitere Mechanik, die beim „Lucky Hit“ (Glückstreffer) aktiv wird. Beim Barbaren gibt es eine 50 % Chance auf so einen Glückstreffer. Wenn ein Glückstreffer passiert, löst das einen bestimmten Effekt bei den Handschuhen aus, der dann ebenfalls wieder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt.

Es ist also sowas wie ein 2facher Münz-Wurf:

Der erste Wurf entscheidet, ob überhaupt ein Glückstreffer eintritt

Wenn der erste Wurf geglückt ist, entscheidet der zweite Wurf, welcher besondere Effekt passiert – So können Gegner gelähmt oder betäubt werden. Der Barbar selbst kann sich heilen oder die Primär-Ressource wiederherstellen

Wie wird das diskutiert? In den Kommentaren sprechen Diablo-Fans vor allem über Glück und das Gesetz der Serie. So sagen Spieler, trotz einer 50 % Chance, Gegner verletzlicher zu machen, hätten sie 9 Schläge in Folge gemacht, ohne dass der Effekt auftritt.

Erfahrene Diablo-Spieler sehen schon Möglichkeiten, die Handschuhe mit anderen Items zu kombinieren, um die Hit-Geschwindigkeit zu erhöhen oder die Chancen zu verbessern.

Diablo wurde vor mehr als 20 Jahren als „Ultima trifft Glücksspiel-Automat“ erfunden

Das steckt dahinter: In jedem Fall scheint das Item stark zu Diablo zu passen. Die Entwickler von Diablo 1 hatten damals Diablo schon als eine Art „Glücksspiel-Maschine“ betrachtet, bei der man am Hebel zieht und dann kommt Loot raus oder eben nicht.

Der Erfindet von Diablo, David Brevik, sagte:

damals drehten sich RPGs wie Ultima oder Might and Magic viel um Story und Charaktere

in Diablo sollte es um Loot gehen. Brevik sagte: „Lass uns den ganzen Kram überspringen und direkt zum Killen und Looten kommen“

Wenn man ein Monster in Diablo tötete, sollte es so sein, als ziehe man am Hebel eines Glücksspiel-Automaten und bekam entweder nichts raus oder einen Gewinn. Jedes Mal, wenn ein starkes Item droppte, fühlte es sich so an, als hätte man einen Jackpot gewonnen.

In früheren Diablo-Spielen haben sich Spieler die Aufgabe gestellt, „alle Uniques“ im Spiel zu finden. Das nennt man „den heiligen Gral“:

