Der Chef verrät heimlich die beliebteste Klasse in Diablo 4, sagt: „Ich habe nicht um Erlaubnis gefragt!“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 Server Down, Warteschlangen, Fehler 300202 – Was ist da los?

Fergusson ist übrigens keineswegs selbst Fan der Klasse. Wie er in einem Video auf YouTube erklärt, ist er „Necro Main 4 life“ – also ein Totenbeschwörer. Generell gibt es bei Blizzard ziemlich unterschiedliche Lieblingsklassen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Warum ist die Zauberin so beliebt? Ein offizieller Grund wird nicht genannt, aber Zauberer bzw. Zauberinnen gibt es schon seit Diablo 1 in jedem Teil der Reihe. Das kann sonst nur der Barbar von sich behaupten, wobei der im ersten Teil erst mit der Erweiterung Hellfire kam.

Schaut man in die Tier List von Diablo 4 , so sieht man, dass die Zauberin genau die Klasse ist, die nicht ganz vorne mitspielt. Alle anderen Klassen haben mindestens einen Build im besten Tier, nur die Zauberin nicht. Die spielt nur im A-Tier mit.

Das ist die beliebteste Klasse: Mit einem Augenzwinkern schreibt Rod Fergusson auf Twitter , dass Zauberer bzw. Zauberinnen die am häufigsten gespielte Klasse in Diablo 4 ist. Das haben wir aber nicht von ihm gehört, falls die PR fragt …

Rod Fergusson ist der Chef des gesamten Diablo-Franchise bei Blizzard. In einem „geheimen“ Tweet hat er nun verraten, welches die meistgespielte Klasse in Diablo 4 ist. Erstaunlicherweise ist es ausgerechnet die Klasse ohne einen einzigen S-Tier-Build im Moment.

Insert

You are going to send email to